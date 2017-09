Liconsa mantiene precio de leche; exhorta a no dejarse engañar

+ La paraestatal que dirige Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, hace un llamado a personas beneficiarias: el lácteo cuesta $5.50 en el Valle de México, Puebla y Morelos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22.- El Director General de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, hace un llamado a todos los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche para que no se dejen sorprender con un precio diferente al de cinco pesos con 50 centavos por litro, ante la contingencia que se vive por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre.

Entrevistado por Milenio Televisión, el director de la paraestatal afirmó: “La Leche no sube de precio, el precio es el mismo, que nadie los quiera sorprender que por la contingencia, que derivado del sismo o por cualquier otra situación, quieran vender la leche a un precio diferente al que está aprobado que es de 5.50 pesos por litro en el Valle de México”.

Liconsa, la empresa que opera el Programa de Abasto Social de Leche del Gobierno de la República, bajo ningún motivo incrementa los precios del lácteo. Los mantiene en las entidades que fueron afectadas por el sismo, incluyendo aquellas como Oaxaca y Chiapas, donde el precio es diferenciado de 4.50 pesos por litro, así como en los 300 municipios del país con menor índice de desarrollo humano, donde se aplica la estrategia de “A peso el litro”.

Por otra parte, Ramírez Puga Leyva señaló que el sismo de 7.1 grados Richter del pasado 7 de septiembre, afectó en su infraestructura a alrededor de 100 lecherías ubicadas en municipios, delegaciones y comunidades en el Valle de México, así como siete en el estado de Morelos y 17 en Puebla.

“Todos estos inmuebles se van a revisar con peritos para evitar poner en riesgo a los beneficiarios del Programa, por supuesto que no queremos que ninguno resulte lastimado, en tanto eso no suceda, esas lecherías no van a abrir, pero buscaremos una sede alterna para repartir leche en estas zonas”.

Por último, el Director General de Liconsa recalcó que la empresa está haciendo todo lo posible para que, partir del lunes, se restablezca la distribución de leche en la Ciudad y el Estado de México, así como en Morelos, la cual fue interrumpida ante los daños que sufrió la planta Industrial Metropolitana Sur, que surte a toda esta área, pero se tendrá el apoyo de plantas ubicadas en Tlalnepantla y Toluca en el Estado de México y la instalada en Tlaxcala.