Instala Liconsa albergue en agencia de Juchitán, Oaxaca

+ En apoyo a personas afectadas por sismos en la región del Istmo de Tehuantepec, la paraestatal opera integralmente refugio temporal en Chicapa de Castro

CHICAPA DE CASTRO, Juchitán, Oaxaca.- De la misma forma que otras siete Secretarías del Gobierno de la República, Liconsa instaló un albergue en apoyo a personas damnificadas por sismos en la región del Istmo de Tehuantepec.

Por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, la empresa que opera el Programa de Abasto Social de Leche atiende integralmente un albergue ubicado en Chicapa de Castro, Agencia Municipal de Juchitán, mismo que inicialmente atenderá a 500 personas.

El objetivo es otorgar un refugio digno a personas damnificadas facilitándoles un lugar seguro para dormir y alimentarse. Ahí también funciona un módulo de atención con servicios médicos, jurídicos y psicológicos.

El Director General de la paraestatal, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, explicó que estos centros de apoyo a la comunidad llegan por instrucción del Presidente de la República, quien permanentemente ha estado cerca de la gente en esta contingencia, la prueba es que, durante 17 días, ha llegado a Oaxaca en tres ocasiones para supervisar el apoyo a personas afectadas y evaluar las acciones que se realizan para reconstruir viviendas, caminos, puentes y servicios públicos, todo ello en coordinación con el gobierno estatal que encabeza Alejandro Murat.

Al reunirse con personas afectadas por los sismos en esta población de Chicapa de Castro, Ramírez Puga Leyva afirmó: “Tenemos 48 horas que estamos trabajando para poder tener estas instalaciones dignas y cómodas para todos ustedes. Muchas familias que se sienten inseguras en sus hogares, este albergue inicialmente estará tres meses y lo que sea necesario, es lo que nos pidió el Presidente Peña, para quienes tengan la necesidad de venir a él, puedan venir con toda libertad de hacerlo y que además no les va a costar un solo peso.

“Queremos servirles bien, queremos servirles mejor, queremos que ustedes sepan que no están solos, que el Istmo no está solo, que Oaxaca no está solo, que tiene la solidaridad de su Gobierno Federal, de su Gobierno Estatal, que estamos aquí con toda la solidaridad como mexicanos, como paisanos, para echarnos la mano entre todos”.