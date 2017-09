Viable el endeudamiento público para ayudar a afectados por sismos y lluvias: Neri

+ El coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso federal pide también reorientar los recursos del gasto corriente del gobierno federal

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, ciudad de México, septiembre 28.- Resulta viable que parte del endeudamiento público sirva para ayudar a los afectados por los distintos fenómenos naturales que impactaron en México, en las últimas semanas, afirmó el diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del grupo parlamentario del PRD.

“Hay margen en el endeudamiento que se está solicitando, de 466 mil millones de pesos (mmdp), que bien puede recortarse para que parte de éste sirva a la población que así lo está demandando. Vemos varios caminos para coadyuvarlos, como también lo es reorientar recursos del gasto corriente del Gobierno federal”, aseveró.

Indicó que el GPPRD demanda que lo importante es implementar mecanismos que aseguren la transparencia en el ejercicio de los recursos. “Pedimos que el GPS funcione y no que en tres años estemos enterándonos del desvío de éstos; que cualquier ciudadano pueda de forma transparente saber dónde y cómo se ejerció el dinero”.

El líder parlamentario por Oaxaca expuso que tristemente los malos manejos realizados durante este sexenio no permiten confiar en el gobierno. “No podemos dejar de tener desconfianza en un gobierno corrupto, pero desde luego ellos son el gobierno y tienen que comportarse a la altura de las circunstancias, esperamos que así lo hagan”.

Destacó que mientras la corrupción desde el gobierno no se acabe poco se podrá avanzar, vemos con alarma que las instituciones encargadas de detectar los malos manejos sean cómplices, “la Secretaría de la Función Pública no sirve para mayor cosa, el año pasado se le etiquetaron mil millones de pesos y al final terminó gastando 2 mmdp y no dio resultados”, advirtió.

Refirió que también en el ámbito local deben darse muestras de voluntad política y en los casos que se demuestren actos de corrupción sean sancionados. “Cualquier gobierno, el de Morelos, el de Oaxaca, el de cualquier estado, debe dársele el seguimiento puntual a las inversiones que hacen, es necesario”.

Al ser cuestionado acerca de si 37 mmdp son suficientes para revertir la crisis que atraviesa el país, Martínez Neri enfatizó que se trata de un cálculo gubernamental, que parece alejado de la realidad. “Se están apresurando a tomar conclusiones, hay zonas muy afectadas y creo que esa cantidad no será suficiente para resolver un problema tan grande”.

A pregunta expresa sobre los avances que existen referentes a la Ley de Mando Mixto, el legislador del sol azteca hizo votos porque exista una verdadera colaboración entre las fracciones parlamentarias y ya se destrabe ese tema.

“Se trata de un asunto que está gravitando de manera trágica y es importante, con altura de miras ponerse de acuerdo y, desde luego, transitar por las mejores medidas que sirvan para garantizar la seguridad pública en el país”, acotó.

Llamó a las fracciones parlamentarias a lograr consensos, con el propósito de tener un documento que pueda resumir las aspiraciones que cada fracción tiene. “La disposición del PRD está puesta sobre la mesa con la mejor voluntad”.

Aclaró que esto no destraba la Ley de Seguridad Interior, “en todo caso depura algunas cuestiones que a nuestro juicio no están bien manejadas, como son la intervención permanente del Ejército, la no profesionalización de las policías de manera inmediata, que es un asunto que hemos exigido nosotros”, concluyó.