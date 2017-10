Sólo Morena rechazó autorizar otra deuda para Oaxaca por 1 mil 200 mdp

+ Cuestiona el diputado Irineo Molina por qué el gobernador Alejandro Murat no ha explicado qué se ha hecho con los más de 4 mil 700 millones de pesos que reporta como “excedente de ingresos”

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, septiembre 30.- Sólo las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la cuestionada LXIII Legislatura del Estado rechazaron aprobar la solicitud de préstamo de hasta por 1 mil 200 millones de pesos para que el gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa endeude más a Oaxaca con el argumento ayudar a la reconstrucción de la entidad tras los sismos del 7, 19 y 23 de este mes de septiembre.

Y es que con el voto de 31 de los 42 legisladores estatales, las y los del PRI, PRD, PAN, PT, PES, PUP y PVEM aprobaron en sesión ordinaria la madrugada de este sábado 30 de septiembre autorizar al gobernador Alejandro Murat Hinojosa contratar un “financiamiento a inversiones públicas productivas, a fin de sufragar las contingencias provocadas por los fenómenos naturales, así como para la reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública” (sic).

Al término de la reunión, el diputado presidente de la bancada de Morena y aún presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP), Irineo Molina Espinoza, dijo que sus compañeros votaron en contra porque “no pueden comprometer el patrimonio de las y los oaxaqueños aprobando un nuevo préstamo cuando no existe claridad en el manejo de los recursos.

Denunció que el gobierno de Murat Hinojosa no ha explicado qué se ha hecho con los más de 4 mil 700 millones de pesos que reporta en las arcas del estado como “excedente de ingresos”.

Además, “urge la certeza en el número de damnificados y comunidades afectadas que no han sido consideradas ni visitadas por autoridad estatal o federal”, subrayó.

Molina Espinoza cuestionó: “Si existen más de 4 mil 700 millones de pesos, cómo es posible un refinanciamiento de la deuda pública del estado, a través de la contratación de uno o varios financiamientos para ser destinados a inversiones públicas productivas con el objeto de sufragar contingencias generadas por fenómenos naturales que afecten a Oaxaca”.

Acusó también que “la propuesta enviada al Poder Legislativo estatal no define un plan de ahorro y austeridad; tampoco está claro en qué se va a destinar este recurso y mucho menos existe un planteamiento o una necesidad real bajo los cuales se aplicarán los 1 mil 200 millones de pesos que el gobierno pretende solicitar como préstamo”.

Insistió en por qué la administración de Alejandro Murat quiere endeudar más al estado con 1 mil 200 millones de pesos, cuando en el estado analítico de ingresos presupuestario del periodo enero-junio, emitido por la Secretaría de Finanzas, se establece un ingreso extraordinario por 4 mil 759 millones 774 mil 004 pesos.

“La fracción parlamentaria de Morena está consciente de las necesidades del estado, pero no justifica que se le endeude nuevamente, ya que con el ingreso extraordinario sin ningún inconveniente se subsana la deuda solicitada, ý si no existe planeación real no se puede garantizar que dicho monto sea utilizado en beneficio de la ciudadanía”.

Los partidos que aprobaron el nuevo endeudamiento son el PRI, que coordina la diputada María de las Nieves García Fernández; del PRD, Carol Antonio Altamirano; del PAN, Juan Mendoza Reyes, y del PT, Juan Bautista Olivera, así como los diputados únicos del PES, PUP y PVEM.

Luego de desahogar el orden del día, que contempló 49 dictámenes, la mesa directiva de la LXIII Legislatura del Estado dio por concluido el segundo periodo ordinario de sesiones a las 05:19 horas de este sábado 30 de septiembre.

Luego eligieron a las y los integrantes de la Diputación Permanente que quedó integrada por el diputado José Esteban Medina Casanova, como presidente, y Laura Vignon Carreño, como secretaria, ambos del PRI.

Como secretarios fueron electos, en votación directa y secreta, los legisladores León Leonardo Lucas, de Morena; Tomás Basaldú Gutiérrez, del PRD, y Fernando Huerta Cerecedo, del PAN, quienes entraron en funciones a las 05:25 horas, según lo anunció el presidente de la Mesa Directiva, Samuel Gurrión Matías, del PRI.

REFORMAS Y ADICIONES

En el transcurso de la sesión madrugadora, las y los 42 legisladores aprobaron por unanimidad el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca.

También aprobaron por consenso reformas a la Ley Estatal de Hacienda; Ley para el Fomento del Desarrollo Económico y la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca.

Igualmente, modificaciones a la Ley de Turismo del Estado de Oaxaca; a la Ley de Juicio Político del Estado y a la Ley de Bienes Pertenecientes, así como el dictamen por el que se crea la Ley de Encierros, Depósitos y Vehículos para el Estado.

Además, aprobaron el decreto por el que se expide la Ley de Organizaciones de Asistencia Social en el Estado y el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Solicitaron de la misma forma información complementaria y detallada al auditor Superior del Estado, respecto a las cuentas públicas del tercer y cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

Lo que no aprobaron fue la Ley de Matrimonio Igualitario y eso provocó la protesta en tribuna de la diputada Hilda Pérez Luis, de Morena, quien cuestionó que se haya devuelto a comisiones mientras “los derechos de las minorías siguen rezagados”.