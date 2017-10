Rescatan Fausto y ‘Balto’ a 2 personas con vida en CDMX

OAXACA, OAX., octubre 1.- “Balto”, el pastor belga malinois de apenas siete años de edad, junto a su guía Fausto Martínez Chávez, lograron salvar dos vidas humanas en la Ciudad de México, tras el sismo de 7.1 grados Richter el 19 de septiembre pasado.

El único binomio certificado en búsqueda y rescate en el estado de Oaxaca se sumó a las acciones de localización de personas atrapadas en edificios colapsados en las delegaciones Venustiano Carranza y Benito Juárez, que gracias a su capacitación logró marcar el aroma de dos personas, para posteriormente ser rectificada por otro binomio y proceder a su rescate.

Su guía y encargado del área operativa de Protección Civil Municipal, Fausto Martínez Chávez, relató el trabajo que realizaron en la capital del país.

En su primera participación llegaron al Centro de Mando en la delegación Venustiano Carranza, en donde se unieron a la Fuerza de Tarea número 1 de Jalisco y Guanajuato, para lo cual, se les asignó la zona de trabajo en un multifamiliar de seis pisos que colapsó y se sospechaban señales de vida.

Se trabajó y lograron detectar a dos aromas, sin embargo debido a un incendio tuvieron que retirar el binomio, por lo que fueron asignados a la delegación Benito Juárez, en donde se estuvo trabajando con personal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para analizar daños y descartar vidas humanas ante el colapso de un edificio en la zona.

“Nos dio un enorme satisfacción ver que Balto se encuentra a la altura de los binomios a nivel nacional e incluso de equipos internacionales que llegaron en apoyo a los trabajos de rescate, lo que nos satisface saber que contamos con un perro de calidad y de operatividad en el estado de Oaxaca”, relató Martínez Chávez.

Fausto Martínez compartió que desde hace siete años se han preparado para este tipo de acontecimientos y “Balto” ha disfrutado mucho su trabajo, ya que todo su entrenamiento se rige a base de juegos y reforzamientos positivos.

Este binomio ha recibido capacitación en instituciones como la Escuela Nacional de Perros de Búsqueda y Rescate de la Cruz Roja Mexicana en Guanajuato; en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afiliada a la Organización Internacional de Perros (IRO por sus siglas en inglés), máxima red mundial responsable en temas relacionados con búsqueda y rescate urbano para localizar personas bajo escombros.

También han sido capacitados en la República de Panamá y han recibido el Diplomado para la Formación de Adiestradores Caninos Profesionales de la Asociación Táctica de Operadores Latinoamericanos (ATOLA).

Fausto Martínez Chávez tiene más de 18 años trabajando en el ámbito de Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana, es técnico en urgencias, en extracción vehicular y en rescate vertical.

“Fue una inquietud que tenía desde hace años; toda mi vida me he dedicado al tema de Protección Civil y rescates, una de mis metas era trabajar con un canino como Balto. Hoy en día me siento satisfecho de haber realizado los trabajos durante todos estos años, pues es como una recompensa ver que se tuvieron buenos resultados en nuestra intervención”, finalizó Fausto.