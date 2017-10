Murió Evangelina Elizondo, actriz de teatro y tv; tenía 88 años

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2.- A las 13:25 horas de este lunes 2 de octubre falleció en la Ciudad de México la primera actriz de teatro, televisión y cine Evangelina Elizondo, a los 88 años de edad.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales:

“Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida amiga, compañera y socia, la señora Evangelina Elizondo. […] A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias y un abrazo solidario”.

La actriz nació el 28 de abril de 1929 y estelarizó más de 70 películas, entre que las que destacan La generala, Las locuras de Tin Tan, Me late chocolate, Las Buenrostro, Qué bravas son las costeñas y por estrenarse Princesa una de sus últimas intervenciones.

Evangelina Elizondo fue una actriz importante de la Época de Oro del cine mexicano y destacó internacionalmente con la película Un Paseo por las nubes.

La también cantante y pintora fue memorable por su personaje de mamá Lena en la telenovela Mirada de mujer y dedicó los últimos años de su vida a la defensa de los derechos de sus compañeros actores.

La actriz con más de 60 años de trayectoria, fue Presidente de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia y Secretaria de trabajo de la Asociación Nacional de Actores.

En julio de 2015, en la 19º edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, en la sección Mujeres en el Cine y la Televisión, se homenajeó a la actriz quien al recibir el reconocimiento comentó:

“Quiero agradecer en primer lugar que me hayan pensado para hacerme un homenaje, y luego a ustedes, a mis nietos y bisnietos. Quiero decirles que la fórmula de la felicidad es hacer lo que a uno le gusta, y a mí me gustó mi carrera desde que me eligieron para hacer la voz de Walt Disney”, dijo la actriz de doblaje de Cenicienta (1950).