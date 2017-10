Quita Congreso pensiones y privilegios a ex gobernadores de Oaxaca

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, octubre 5.- El diputado local por Morena, Jesús Romero López, dio a conocer que en el marco del combate a la corrupción y la promoción de políticas de austeridad, en mayo pasado presentó y ahora le aprobó el pleno cameral una propuesta para la prohibición de pensiones a los ex gobernadores de la entidad oaxaqueña.

En un comunicado de prensa, indicó que la iniciativa estipula que una vez concluido su periodo, la persona que haya ocupado el cargo de gobernador no tendrá derecho al pago de retiro alguno, así como tampoco a pago de personal a su cargo y beneficios materiales o económicos provenientes de los recursos estatales.

Precisó que esta reforma fue aprobada en la última sesión ordinaria por las y los integrantes de la LXIII Legislatura del Estado y con ello se evitará y sancionará el otorgamiento de beneficios económicos o en especie sin control ni reglamentación alguna, a quienes hayan ocupado el cargo de Gobernador del estado.

El diputado Romero López agregó que también se aprobó la reforma de ley por la que se establece el principio de austeridad al determinar la remuneración de todos los servidores públicos del Estado y de los Municipios, situación que el Congreso del Estado vigilará para su cumplimiento.

Agregó que la sociedad oaxaqueña exige cada día la eliminación de más beneficios para la clase política, mismos que son innecesarios y que en muchas ocasiones van contra la transparencia y fomentan la corrupción.

El Legislador ex perredista y ex petista manifestó que hoy las condiciones no permiten la existencia de cualquier tipo de prestación económica, humana o material proveniente del Estado, que esté además en el limbo jurídico.

Es necesario establecer disposiciones concretas que impidan la persistencia de esas prácticas discrecionales y muchas veces ilegales, y que de hecho contemplen la imposición de sanciones para quienes incurran en ellas, puntualizó.