Conferencias en UABJO sobre problemas financieros de las universidades públicas

+ La disertación de especialistas se da en momentos de crisis económica y falta de recursos para el pago de jubilaciones y pensiones

CIUDAD UNIVERSITARIA, Oaxaca, octubre 8.- La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), a través de su Facultad de Economía (FE), organiza el ciclo de conferencias magistrales “Problemas financieros de las universidades públicas estatales”, que tendrán lugar el 10, 12 y 16 de este mes de octubre en la Sala de Videoarte y Cultura del Centro Cultural Universitario.

Estas disertaciones, que coinciden con los momentos de crisis económica y falta de recursos que vive la Máxima Casa de Estudios para solventar el pago de jubilaciones y pensiones, será inaugurada por el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, a las 10:00 horas de este martes 10 de octubre, acompañado de funcionarios de la Administración Central.

En declaraciones a la prensa, el Rector ha dicho que “el Convenio de Apoyo Financiero para el presente ejercicio fiscal no considera el rubro de las jubilaciones”, en tanto que las auditorías federales y estatales que atiende la UABJO “recomiendan no hacer uso de recursos para rubros no autorizados porque ello se sanciona como desviación de los mismos e implica una responsabilidad”.

Asimismo, ha convocado a agudizar el sentido autocrítico de lo que se ha hecho mal, de lo que se ha dejado de hacer, pero también de lo que se puede corregir.

El ciclo de conferencias abrirá a las 10:30 de la mañana del martes con la ponencia “Retos del financiamiento de las Universidades Públicas estatales en un escenario de restricción presupuestaria”, impartido por el Dr. Javier Mendoza Rojas, integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM-ANUIES.

A las 10:00 horas del jueves 12 de octubre estará el Dr. Romualdo López Zárate, catedrático, investigador y ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Azcapotzalco, para hablar de “Presupuesto y cobertura de la educación superior”.

Tambien el jueves, pero a las 12:00 horas, estará el Dr. Adrián Acosta Silva, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara, para ilustrar sobre “Los dilemas de la sustentabilidad” en las instituciones de educación.

Y el lunes 16 de octubre, a las 10:00 horas, cerrará el ciclo el actuario Roberto Díaz García, de Valuaciones del Norte, S.C., con el tema “Reestructuración de planes de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas estatales”.

La entrada es libre. La UABJO espera su asistencia.