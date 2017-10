Daños menores causa sismo de 4.7 con epicentro en Cuilápam

OAXACA, OAX., octubre 8.- El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), dio a conocer que no se presentaron daños a la población por el sismo de 4.7 grados en la escala de Richter que se percibió la noche de este sábado 7 de octubre de 2017 en la región del Valle Central con epicentro a 35 kilómetros al Oeste de Cuilápam de Guerrero.

En un comunicado de prensa se dio a conocer que derivado de este movimiento telúrico se inició de manera inmediata el protocolo de monitoreo en la zona con el propósito de verificar afectaciones.

La CEPCO precisó que de acuerdo al monitoreo realizado solo se presentaron daños menores en los templos de Las Nieves, ubicado en la calle de Pino Suárez esquina Morelos, así como en el de Patrocinio, que ya había presentado algunas fisuras por los movimientos telúricos de septiembre pasado.

A un mes del sismo de 8.2 grados en el estado de Chiapas, hasta el momento se han presentado seis mil 742 réplicas y Oaxaca sigue ocupando el primer lugar en cuanto a ocurrencia de sismos con un 41.49 por ciento.

El Gobierno del Estado y la CEPCO exhortan a la población a ubicar zonas seguras y mantener la calma durante la ocurrencia de estos movimientos.

¿QUÉ HACER ANTES DE UN SISMO?

Elabora un plan de emergencia en tu trabajo, escuela o casa, esto con el fin de poder identificar las zonas de seguridad, rutas de evacuación y salidas de emergencia.

Sujeta de forma adecuada libreros, cuadros, repisas etc. Esto servirá para evitar que con facilidad se puedan caer.

Dentro de tu escuela, trabajo o casa localiza los lugares más seguros y la ubicación de extintores, hidrantes, botiquines, interruptores de corriente, así como llaves de agua y gas.

Identifica los servicios de emergencia más cercanos y elabora un directorio que siempre tengas a la mano.

Recopila todos los documentos personales de tu familia en una bolsa de plástico y procura tenerlos en un lugar accesible, así como una lámpara de mano, un radio de baterías, un cambio de ropa, agua y un botiquín.

Fija un punto de reunión para la familia.

Realiza simulacros.

¿QUÉ HACER DURANTE UN SISMO?

No corras, no grites, no empujes.

Sigue las instrucciones del personal responsable ante la emergencia.

Apaga cigarros o cualquier objeto que pueda causar un incendio.

Procura estar alejado de balcones, ventanas, lámparas, canceles etc. Y de lugares donde se pueda desprender algún objeto.

No uses elevadores ni escaleras.

En caso necesario protégete en el marco de una puerta, junto a una columna o debajo de un escritorio.

Si te encuentras en el exterior, dirígete a las zonas de seguridad preestablecidas.

Aléjate de ventanas, cables de luz y alta tensión.

Si te encuentras manejando, maneja serenamente y estaciónate en un lugar fuera de peligro (nunca debajo de puentes, pasos a desnivel o cables de alta tensión).

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE UN SISMO?

En caso de haber quedado atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior.

Cierra las llaves de agua y gas. Si percibes olor a gas, desconecta el interruptor de energía eléctrica.

No enciendas cerillos ni equipo que origine flama o aquellos artículos eléctricos que puedan producir chispa.

Usa el teléfono sólo para emergencias.

Efectúa una cuidadosa revisión de los daños en tu casa antes de entrar, si son graves, no entres. Si estás en tu trabajo o escuela y si se considera que es más seguro evacuar el edificio, habrá que hacerlo.

Mantente alejado de las áreas de desastre.