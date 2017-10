Trabajadora del IMSS Oaxaca cuenta cómo superó el Cáncer de Mama

OAXACA, OAX., octubre 23.- El Cáncer de Mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres y la principal causa de muerte por este padecimiento, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca invita a la sociedad en general a reflexionar y centrar su atención en la población femenina que sufre esta enfermedad y se sume a las estrategias implementadas para la detección, atención y control de este padecimiento.

Este mal no discrimina edad, cultura, profesión o nivel social, así también puede o no haber historias de cáncer en la familia y de igual forma puede una persona padecerlo, pero también podría ser la primera en vencerlo.

Es el caso de la licenciada Julieta Ruiz Espinoza, quien labora desde hace 23 años en el Instituto, actualmente adscrita en el Departamento de Relaciones Laborales del IMSS en Oaxaca, y quien en el 2005 sufrió la peor historia de su vida al enterase que tenía Cáncer de Mama.

Originaria de San Pedro Tututepec, en la Costa de Oaxaca, la quinta de nueve hermanos y mamá de dos jóvenes, Julieta Ruiz es la primera de la familia en padecer cáncer de mama. “Siempre fui una mujer sana, hacia ejercicio y llevaba una alimentación balanceada, sin embargo, traía unos problemas en mi mamas, me crecieron unos quistes que siempre mantuve en monitoreo constante, pues todos los médicos me decían que aunque no eran malos, si tenía que mantenerlos en observación”.

Estuve en tratamiento por un mes, más los quistes no desaparecieron, yo sentía que crecían y por ello decidí acudir con mi médico familiar, quien me ordenó una biopsia con aguja de ambas mamas, cuando recogí mis resultados lo primero que vi “Positivo a carcinoma”, pensé que me iba a morir, tengo Cáncer”.

Busqué en Internet todo lo que es carcinoma, mi angustia creció por todo lo que se lee, pero aun con todo lo que ya sabía, decidí regresar con el médico, quien me dijo que estábamos a tiempo de atacar el tumor, por lo que enseguida me ordeno realizarme una operación, comencé a realizarme todos mis estudios preoperatorios, para entrar a cirugía.

Luego de la cirugía que me realizaron en el Hospital General de Zona No.1 del IMSS, me hicieron una cuadrantectomía (Operación quirúrgica para extirpar el cáncer y un poco del tejido que lo rodea, pero no la mama en sí) afortunadamente todo salió positivo, se extrajo el tumor y 14 ganglios las cuales se mandaron a laboratorio para verificar que ningún otro órgano se hubiera contaminado.

Comencé a trabajar en mi recuperación, tras 10 meses, ocho quimioterapias y 25 radiaciones, comencé con las terapias psicológicas, pues después de la operación padecí estrés pos traumático. Afortunadamente mi familia siempre me brindó el apoyo y cuidado necesario, mis médicos siempre me mostraron la confianza y el apoyo necesario para combatir este padecimiento, por lo que agradezco infinitamente a mi médico Oncólogo del IMSS.

Ruiz Espinoza invitó tanto a hombres como a mujeres a conocer su cuerpo, pues nadie tiene las herramientas para combatir este mal más que uno mismo y por ello el hacerse autoexploraciones, así como chequeos constantemente y gracias a la detección oportuna, el cáncer de mama es curable.