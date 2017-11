Exhortan a STEUABJO a liberar oficinas para elaborar nómina universitaria

OAXACA, OAX, noviembre 8.- Ante el cierre de las oficinas alternas de la Dirección de Egresos desde el pasado lunes 6 de noviembre y de manera reciente la clausura de las oficinas de la Dirección de Nóminas y la Dirección de Contabilidad, todas dependientes de la Secretaría de Finanzas, por parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (STEUABJO), se exhorta a su apertura inmediata.

Porque es en las direcciones de Nóminas y Egresos donde se realizan los cálculos, emisión, impresión y pago de los cheques por concepto de servicios personales de la totalidad de las y los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad, y ante la falta de acceso a estas instalaciones en las que se encuentran tanto los equipos como los insumos para el desarrollo del proceso de nóminas, la Administración Central está imposibilitada para realizar el pago de sueldos y demás prestaciones, entre ellas los vales de despensa correspondientes a la primera quincena de noviembre del presente año.

Además, existen cheques de pago a proveedores que no se han podido entregar y trámites que no se han podido procesar, así como documentación a la que no se ha podido tener acceso para atender los requerimientos de información por parte de las diferentes dependencias federales y estatales.

En momentos de complicaciones financieras como las que atraviesa nuestra Universidad, se necesita de la unidad y solidaridad de toda la comunidad universitaria, tal y como lo manifestó el rector Eduardo Bautista de manera personal y directa en reunión de trabajo con el Comité Ejecutivo del STEUABJO al mediodía de este miércoles 8 de noviembre de 2017.

Asimismo, reiteró el ofrecimiento de que el Director de Asuntos Colectivos, Alejandro Sánchez Melchor, asista a informar a la asamblea general del gremio sobre la posición de la Universidad.

Atentamente

SECRETARÍA DE FINANZAS / UABJO