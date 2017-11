Panteón municipal de Salina Cruz se volvió nido de delincuentes

+ La autoridad municipal no cuenta con censo de sepulturas ni de los pagos a perpetuidad

SALINA CRUZ, OAXACA, noviembre 9.- La señora Cristian Gutiérrez Luis, vecina de la colonia Hidalgo Oriente de esta ciudad, llegó desde temprana hora al panteón municipal para visitar a sus familiares difuntos, tradición que ha conservado por más de 20 años en estas fechas en que se celebran a los fieles difuntos.

En está ocasión, como en otras tantas visitas, la señora Cristian se encontró con la novedad de que la tumba de su mamá no luce igual “el año pasado se fue la luz, no sé qué nos vaya a pasar ahora. Se llevaron los floreros, las veladoras, cortaron mis plantas”.

Una situación similar ha experimentado la señora Ofilía Hernández, quien durante sus múltiples visitas al cementerio ha encontrado tirada la cruz de su difunto marido, así como algunas tumbas sin cruces y/o floreros, “rompieron cruces, macetas, reclamas y no pasa nada, la gente no dice nada, hace falta atención”.

A los robos también se suma la delincuencia y la inseguridad, asegura doña Ofilía, “yo visito constantemente la tumba de mi esposo, y en una de esas visitas, en esa tumba -señalando el lugar- que parece una casa y no tiene puerta, estaban cuatro hombres durmiendo, eran centroamericanos, son de los que no tienen dónde vivir; me dio mucho miedo y me fui”.

Afirmó que el panteón no cuenta con vigilancia y seguridad, ya que ha visto el acceso de personas ebrias, indigentes, parejas de jóvenes e incluso de hombres que utilizan este lugar para drogarse, sin que la autoridad municipal haga algo al respecto para brindar seguridad a la ciudadanía.

Ángela Ferra Mendoza; directora de panteones del Ayuntamiento porteño, indicó estar al tanto de la situación de inseguridad y delincuencia que se vive en este lugar; sin embargo dijo, el único panteón de Salina Cruz no cuenta con personal de vigilancia que realicen la labor de resguardar la seguridad e integridad de la ciudadanía que acude a visitar a sus difuntos.

“Es importante tener personal de vigilancia, la misma policía municipal no hace los recorridos, en esta administración no hay valiente que entre a vigilar. Son tres panteoneros y ellos son los que hacen rondines”.

Ferra Mendoza, indicó que todas las anomalías o problemas que surgen son atribuidos a la autoridad municipal; sin embargo, en ocasiones es la misma ciudadanía la que incumple con los pagos y permisos para instalar bancas, techados u otras cuestiones.

“Hay casos que vienen familiares en la noche, toman o vienen se quedan dormidos o son personas que vienen hacer cosas como utilizar drogas, entran por la barda, que no tiene alambre de púas, cuando los muchachos de limpia los ven, los sacan”.

Debido a la delincuencia, la directora de Panteones informó que han girado oficios al comisario de seguridad para que realicen recorridos nocturnos, pero hasta el momento no existe respuesta, debido a que se encuentran rebasados por la inseguridad que se vive en el municipio.

La falta de iluminación en todo el panteón es otra constante que se suman a esta larga lista de problemas de servicio en el panteón de Salina Cruz, así lo han denunciado ciudadanos como la señora Ofilia Hernández y Cristian Gutiérrez, quienes evitan visitar a sus difuntos por la tarde-noche debido a la obscuridad en el panteón.

No hay dinero que alcance, para mejorar el panteón

Para la autoridad municipal los recursos e ingresos del panteón no son suficientes para dar solución a las problemáticas, así lo afirmó la directora Ferra Mendoza al cuestionarla sobre el destino de los recursos por concepto de pago de perpetuidad y refrendos anuales.

“Es para el mantenimiento del panteón, pago de los trabajadores, si lo consideras es un pago anual, y los trabajadores cobran quincenalmente, entonces si es una entrada de dinero considerable, pero nada más se da abasto para eso”.

De acuerdo con la información proporcionada por la dirección de panteones, el panteón municipal cuenta con una plantilla de 19 trabajadores, todos sindicalizados, de los cuales dos son personal de oficina, tres panteoneros, un coordinador y el resto es personal de limpieza.

Si la plantilla de trabajadores es exclusivamente de base, es responsabilidad del Ayuntamiento el pago de los trabajadores a través del Ramo 28, el cual constituye la principal fuente de ingresos para el funcionamiento de los gobiernos municipales, ¿por qué entonces los ingresos por concepto de pagos de perpetuidad no son destinados al mejoramiento del panteón?

El panteón de Salina Cruz no cuenta con un censo que permita llevar el control del número de tumbas existentes, como tampoco tiene un censo exacto de sepulcros que ya cuentan con el pago de perpetuidad.

“Sólo recibimos documentación de un año o dos años atrás, tenemos el plan de hacer un censo, empezaron pero como un censo de 50 o 100 tumbas, pero nuestro plan después de las fiestas, o a principios del próximo año es hacer un censo y contabilizar cuantas sepulturas hay en existencia”, dijo la directora.

Este año tienen contabilizado un aproximado de mil 800 pagos por concepto de perpetuidad o refrendo, dicho refrendo tiene un costo de 360 pesos anuales, sin embargo también existe el cobro por inhumación, por otorgar permisos para colocación de lápida o monumento, construcción de jardineras, colocación de techumbre o sombras, entre otros.

El cobro de la perpetuidad es por metro cuadrado, una sepultura estándar -un metro por 1.40 metros cuadrados- o un sepultura común, tiene un costo de alrededor de mil 500 pesos.

El refrendo es para el pago de mantenimiento al panteón. Las personas que ya cumplieron con su pago de perpetuidad están obligadas a marcar, según el reglamento del panteón, el número de perpetuidad en un lugar visible en un lapso no mayor a 90 días posteriores al pago, pues de no hacerlo, el espacio vuelve a pertenecer al municipio.

Para Cristian Gutiérrez Luis, el pago de la perpetuidad o refrendo no es elevado en comparación con el cobro de otros permisos, “queremos poner una sombra a la tumba, pero nos están cobrando casi 3 mil pesos por darnos el permiso y ellos mismos ponen al albañil, sólo das el material y pagas, no estamos de acuerdo”.

La saturación del panteón, obliga a buscar nuevos espacios

La señora Victoria Martínez, quien vive en Chetumal, Quintana Roo y año con año visita a sus difuntos aquí en el puerto, dice estar al corriente en el pago de perpetuidad y está de acuerdo con el cobro porque con el pago de ese derecho la autoridad está obligada a respetar a su difunto, aunque ella viva en otro estado, pero con pena ve que la situación del panteón en cuanto a servicio no ha mejorado.

La autoridad municipal dice que ante la saturación del panteón, la falta de espacios y de otro cementerio, se han visto en la necesidad de abrir nuevos espacios, por ello destacó la importancia de cumplir con el pago de la perpetuidad y el refrendo para respetar los sepulcros.

“Se tiene que esperar 25 años para poder abrir la sepultura de un difunto enterrado en caja de metal y un difunto en caja de madera 7 años (…) tomamos en cuenta los datos de la cruz, el tiempo de fallecido, que sea un lugar abandonado y que el personal del panteón este seguro que nadie lo visita”.

La falta de fosa común es otro problema, “no tenemos fosa común, utilizamos cualquier lugar libre de pasillo por lo regular, se entierra el difunto y ahí queda, los trabajadores tienen mucho que ver en ese proceso”.

Los otros trabajadores

El horario de trabajo para el personal es de siete de la mañana a siete de la noche de lunes a viernes, es decir, a partir de las siete de la noche y en fines de semana el panteón de Salina Cruz se convierte en un blanco perfecto para la delincuencia e inseguridad.

Salvo en casos de algún deceso fuera de su horario laboral, alguno de los trabajadores que viven cercanos al panteón municipal recibe al difunto, y es hasta el otro día que dan inicio al papeleo con la familia, porque “personal de noche no tenemos” informó.

Sin embargo, ha surgido un grupo de trabajadores libres integrado aproximadamente por 20 o 25 hombres y mujeres que han encontrado en el Panteón Municipal un lugar para ganarse unos cuantos pesos, ellos no mantienen ninguna relación laboral con el ayuntamiento, empero, si acatan las reglas y el mando de la autoridad municipal.

Estos trabajadores libres están representados por un dirigente, tienen un tesorero y un secretario, además, realizan aportaciones en especie y tequios al panteón, es la cuota que pagan para permitirles realizar trabajos particulares dentro del cementerio.

Así lo explicó Israel Martínez, secretario de los trabajadores libres, quien lleva laborando 15 años en el panteón como trabajador del ayuntamiento y ahora también como libre, “Somos trabajadores independientes, trabajamos por nuestra cuenta (…) agarramos trabajos particulares, haciendo limpieza o vendiendo botes de agua”.

Los domingos, son día de tequio para estos trabajadores libres y realizan sus reuniones, en donde aportan la cantidad de diez pesos por trabajador, este fondo, sirve para comprar bombas de agua, mangueras, pastillas térmicas y/o piezas nuevas para mantenimiento y funcionamiento de la bomba, la cual dijo, funciona bajo la supervisión de ellos.

Ángela Ferra Directora de panteones, aseguró que los trabajadores libres no pagan ninguna cuota al ayuntamiento por dejarlos trabajar, ya que su aportación es a través del tequio, “que consta de limpiar pasillos, tirar basura, lavar tanques, ellos hacen gran parte del trabajo los fines de semana que no hay personal”.

La ciudadanía porteña no se encuentra ajena a la situación en la que se encuentra el panteón de Salina Cruz, así como la carencia de los servicios que ofrece, y el tema se vuelve álgido sobre todo en esta época de Todos Santos, cuando un gran porcentaje de personas acuden al panteón a visitar a sus muertos, por ello hicieron un llamado a la autoridad municipal para que mejore los servicios, se brinde seguridad a este espacio de descanso de las almas y se resguarde la integridad de cada ciudadano que visita a sus muertos cada día del año.