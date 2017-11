Con apoyo de Liconsa, Oaxaca combate desnutrición de niñas y niños: Murat

+ El Director General de la paraestatal, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, asistió como invitado al Primer Informe del Gobernador del Estado de Oaxaca

OAXACA, OAX, noviembre 15.- Al rendir su Primer Informe de Actividades, el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa reconoció que en el combate a la desnutrición de niñas y niños menores de cinco años, el respaldo de Liconsa, la empresa social que dirige Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, es fundamental, prueba de ello es la estrategia “A peso el litro de leche” que en esa entidad llega gratuitamente a las personas beneficiarias de 161 municipios, ya que la Administración Estatal absorbe el costo.

Ramírez Puga Leyva, junto con otros funcionarios federales, gobernadores de diversas entidades, legisladores locales y federales, acompañó al mandatario oaxaqueño a rendir un mensaje con motivo de su Primer Informe de Gobierno, en donde destacó: “Lo que tenemos que hacer nosotros los oaxaqueños es acercar la alimentación, especialmente a los pequeños de uno a cinco años que viven en la desnutrición, alrededor de 230 mil, y ahí, otro oaxaqueño destacado de Liconsa, Héctor Pablo se sumó no sólo con ese peso en 161 municipios, sino que con el apoyo del estado, hoy no cuesta la leche, especialmente para las madres y los niños que no tienen acceso en los 161 municipios de mayor pobreza en el estado”.

En entrevista con diversos medios de comunicación, el Director General de la Paraestatal, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, señaló que Liconsa participa activamente en el eje rector “Oaxaca Incluyente con Desarrollo Social”, con las estrategias de Precio Diferenciado y a Peso el Litro, impulsadas por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por el Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava.

Ramírez Puga Leyva también destacó que Alejandro Murat: “es el único gobernador que ha puesto el peso que costaba el litro de leche en varios municipios con pobreza extrema y carencia alimentaria, y de esta forma, Oaxaca tiene por primera ocasión en la historia, 161 municipios que reciben gratuitamente la leche, gracias al gobernador Alejandro Murat y al esfuerzo que el Gobierno de la República a través de Liconsa está haciendo”.