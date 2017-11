Pleno de UABJO respalda al Rector y exige a STEUABJO entregar ya las instalaciones

+ Directivos de la Administración Central y de las Unidades Académicas llaman a buscar soluciones a los problemas internos, pero con puertas y ventanas abiertas

OAXACA, OAX., noviembre 17.- El pleno de la Administración Central, así como directoras y directores de las Unidades Académicas de la UABJO manifestaron su total respaldo al rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, y demandaron al STEUABJO la apertura inmediata de las instalaciones para regularizar la vida académica y administrativa a la brevedad posible.

En una carta abierta dirigida a la comunidad universitaria y a la opinión pública, los más de 40 directivos señalaron que los 15 días de cierre de las instalaciones por parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la institución han afectado a más de 24 mil estudiantes de los niveles medio, superior y posgrado, además de interrumpir las actividades de investigación, vinculación y difusión de la cultura.

Indicaron que “en momentos de crisis, la Universidad Autónoma ‘Benito Juárez’ de Oaxaca debe demostrar a la sociedad que sí funciona y que entre todas y todos debemos buscar las soluciones a nuestros problemas internos, pero con las puertas y ventanas abiertas”.

El directorio de la UABJO fijó también su compromiso de “participar en la gestión colectiva para la atención de los distintos problemas de carácter laboral y de saneamiento, sin atentar contra los derechos adquiridos para una justa jubilación de las y los trabajadores”.

Advirtieron, sin embargo, que “este proceso tiene que realizarse con la Universidad abierta y en proceso de transparencia para cuidar la fuente de ingreso de más de cuatro mil familias de trabajadores universitarios, académicos y administrativos”.

Igualmente, consideraron importante que “la información financiera de nuestra Universidad sea conocida con precisión por toda la comunidad universitaria para evitar especulaciones y rumores que dañen las actividades, como ha expresado el Rector, y que se revisen y atiendas las auditorias oficiales. Todas y todos en conjunto debemos convertirnos en factor de solución y no de conflicto”, subrayaron.

Además, establecieron que “la atención y resolución de los problemas siempre serán abordados y solucionados de manera interna, sin la intervención de personas y/o grupos ajenos que sólo dañan la imagen autónoma de nuestra Alma Mater y obstruyen la función sustantiva de la educación”.

El respaldo total al rector Eduardo Bautista es “para que continúe las gestiones y la búsqueda de los recursos necesarios, así como un mayor presupuesto en 2018 que permitan a la Máxima Casa de Estudios superar la contingencia económica y seguir el rumbo hacia la Universidad de calidad que todas y todos deseamos”.

