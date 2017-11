Con asistencialismo, nunca habrá democracia en Oaxaca: Chávez Botello

+ Rechaza el Arzobispo de Antequera que en el seminario de la Santa Cruz se cometan acciones de sexualidad

OAXACA, OAX, noviembre 19.- En Oaxaca nunca habrá democracia con asistencialismo, cuando no tomemos en cuenta lo del otro, por eso la necesidad de acercarse, procede la solidaridad que consiste en ayudarnos mutuamente a crecer, afirmó el Arzobispo a comunicadores, en la reunión del domingo, terminada la misa en La Catedral.

Aprendamos a ser solidarios y mas humanos, los desastres de los recientes sismos nos mueven a reflexionar, a sacar lo bueno del corazón, son escuela de enseñanzas básicas para la vida, indicó.

Habló de desastres naturales y sociales, los primeros—dijo—no los podemos evitar, pero los sociales si, fortaleciendo cimientos y pilares estructurales de toda sociedad, de lo contrario aparecerán graves daños como la pobreza, inseguridad, corrupción, narcotráfico, impunidad y el crimen.

El Arzobispo José Luis Chávez Botello, dijo que necesitamos estar unidos, cuidar que no se derrumben los valores estructurales, fortalecer la confianza y solidaridad como piso firme y resorte para afrontar y superar cualquier conflicto y desastre.

Señaló de grave peligro ante desastres, el asistencialismo que atiende la emergencia sin promover la solidaridad, ni la organización comunitaria, desarticula la solidaridad y organización con la donación manipulada de despensas y otros materiales.

No son ajenos casos de proselitismo partidista y de otros intereses; ante desastres naturales y sociales fortalezcamos la solidaridad, expresó Chávez Botello.

Añadió que preocupa el que nos estén jaloneando sucesos de aquí y de allá, ahora este hecho, mañana este otro, después las elecciones, no asumimos un camino rumbo a veces ni a la vida de la familia, ni a la vida cristiana, ni a la política, ni a la educación, nos sentimos desarticulados, con frecuencia débiles, solos, así a veces se siente también la sociedad.

Este comunicador planteó el caso del colegio Pío X, donde preparan a seminaristas y el Vaticano ordenó investigar presuntos hechos de sexualidad.

Y surgió la pregunta ¿en el Seminario de Oaxaca, se prevén, se evitan estos hechos?

Respondió el Arzobispo: en el Seminario no se cometen estos actos, está caminando, va adelante, no ha bajado la calidad, al contrario, estamos implementando en cada generación ser solidarios, que no nos separe ni divida, ni el trabajo, ni los adelantos, ni los logros.

Anunció que en este mes, saldrán del Seminario 3 nuevos sacerdotes, el 22, 30 y de este mes y el 2 del próximo Diciembre: el 22 en Valerio Trujano; el 30 en Ixtlán y el 2 de Diciembre, en la Basílica Menor de la Virgen de la Soledad.