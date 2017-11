Dialogan APO y Fraguas sobre la nueva relación prensa-gobierno

+ Se acabaron los convenios; a partir del 1 de enero se pagará por publicación, anuncia el Edil capitalino

OAXACA, OAX, noviembre 19.- La Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) y el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, se reunieron para avanzar en los trabajos rumbo a los 40 años de la APO. Se trató, también, de las nuevas leyes para la relación gobiernos-medios, así como de los problemas del municipio capitalino.

Hernández Fraguas, estuvo en la sede de la APO. Ahí acordaron homenajear al precursor de la revolución mexicana Ricardo Flores Magón, y hermanos, en la ciudad de Oaxaca en un lugar especial.

En la reunión con el Consejo Ejecutivo de la gremial, Cuauhtémoc Blas, Idolina Herrera y Antonio Hernández, integrantes de comisiones y delegados regionales, también acordaron dejar testimonio de los 40 años de la APO.

Adiós a convenios con los medios

El presidente se refirió a la Ley de Disciplina Financiera que prácticamente prohíbe los convenios con los medios de comunicación, en vigor a partir del 1 de enero próximo; ahora se pagará por publicación.

En Oaxaca hay 600 portales de internet, pero sólo se contratará a quienes estén en el padrón municipal y con alta en Hacienda, anunció. No obstante, ofreció que su gobierno mantendrá una relación seria, comercial y profesional, con los medios.

Exhortó a preservar el buen periodismo, pues hay quienes usan a seudoperiodistas quienes hacen del mercenarismo un arma para extorsionar. “Lo sé porque han llegado a verme y a proponerme”. Hay quienes gastan hasta 100 mil pesos al mes en mandar a golpear, afirmó.

Una administración quebrada

En torno al gobierno que encabeza por segunda ocasión, Hernández Fraguas comentó que, igual que el gobernador Alejandro Murat, recibió una administración en condiciones difíciles. “Entre enero y marzo —dijo— pagamos 30 millones de pesos de una deuda; otros 29 millones al fondo de pensiones; 125 millones de un crédito fiscal y queda otra deuda de 100 millones a proveedores.”

Respecto a la deuda de pensiones, detalló que al trabajador le descuentan 11 por ciento de su sueldo para ese fondo, descuento que no se entregó a la oficina de pensiones. Adelantó que están por concluir las auditorías a la administración anterior, y si hay responsabilidad se aplicará la ley.

Trabajar entre “fuego amigo”,

Expresó que con todo eso avanzan, aunque limitados por lo que llama “fuego amigo”. “Hoy tuviéramos toda la ciudad alumbrada, sin costo para municipio y ciudadanos, con un proyecto que cambiaría 22 mil luminarias y lo rechazaron en el cabildo”, lamentó.

Hay otros puntos negativos, como que el 90 por ciento del presupuesto se gaste en servicios personales, lo que deja poco margen de inversión. Existen cinco sindicatos; los trabajadores se jubilan dos veces, con Pensiones y con el IMSS. Lograron que la viuda quede con las prestaciones, y es recurrente que los jubilados se casen con jóvenes, así el municipio tiene que mantenerlas hasta su final. Ya trabajan con cuatro de los cinco sindicatos, para corregir esto, informó el edil.

Las 306 colonias requieren atención, pero la administración anterior “nos dejó los camiones empeñados en los talleres, al querer recuperarlos nos dicen: nos deben 2.5 millones de pesos. Eso no lo ve la gente, lo que ve es que no hay vigilancia, que hay basura en las calles, pero entendemos el reclamo de la ciudadanía”, aceptó.

Nuestros funcionarios no traen “guaruras”, ni vehículos oficiales, ni se les da gasolina. Existen 100 policías comisionados que buscamos retornar a su base. Las obras se priorizan con un Consejo Ciudadano y son licitadas. Recibimos —dijo— la ciudad destrozada, pero con recursos propios se taparon 20 mil baches, que quizá no se ve pues el rezago es grande.

Informó que se van a instalar nuevas luminarias en la zona turística del Centro Histórico, con 15 millones de pesos conseguidos a través de Ciudades Patrimonio. Y se presentará de nuevo el proyecto de asociación público-privada, la Comisión Ciudadana participará en la licitación para que haya confianza. Señaló que en el 2018 no habrá aumentos de impuestos.

Las aspiraciones políticas

Hernández Fraguas respondió sobre sus aspiraciones políticas, “no quiere ser senador, ni diputado federal o local”. En torno a la reelección en la presidencia aseguró que “si la reelección es hoy, mi decisión es no”.

Reconoció que “en el ánimo de la ciudadanía hay la percepción de que no se le ha cumplido, y no estoy satisfecho porque la gente reclama y siente que no ha sido atendida en sus principales demandas, por ello, pensar en la reelección hoy sería incorrecto. Aún faltan unos meses”.