En un país tan desigual, la cultura debe ser diálogo crítico ante la realidad: Volpi

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, Oaxaca, noviembre 20.- Jorge Volpi Escalante presentó, en la reciente Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO), el nuevo proyecto de Difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El autor de “La paz de los sepulcros”, conversó con estudiantes de la Universidad La Salle sobre su trayectoria académica e intelectual, “justamente es la literatura la que me ha llevado a la gestión cultural”.

Recordó que Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores en el periodo de Vicente Fox, después de leer su novela “En busca de Klingsor”, lo invitó a colaborar como agregado cultural de México en Berlín.

“Castañeda pensó que yo hablaba perfectamente alemán y que conocía Alemania. A mi me pareció un maravilloso equívoco. Mis personajes hablaban alemán, yo no”.

Jorge Castañeda le explicó que tenía un nuevo proyecto que consistía en incorporar a escritores mexicanos como agregados culturales en las embajadas de México en el exterior. “Así fue como me ofreció la representación cultural de México en Francia. Ese fue mi primer acercamiento a la gestión cultural”.

“A finales del 2006 fui invitado a dirigir un canal de televisión. Para entonces mi único contacto con la televisión era verla. Yo no había estudiado comunicación, así que me parecía curioso y raro ser invitado a dirigir un canal de televisión”. El Canal 22 fue fundado y dirigido por otro escritor, José María Pérez Gay, por eso a decir de Volpi había la intención que fuera otra vez un escritor quien lo dirigiera. “Había más interés en los contenidos que en la parte técnica de la televisión”.

“Ahí me quedó claro algo que es importante para la gestión cultural, nos corresponde al Estado difundir las manifestaciones culturales que no hace la iniciativa privada o que no están en el mercado”. El reto que enfrentó Jorge Volpi fue llenar esos enormes vacíos con programas sobre el mundo indígena, la diversidad sexual, la ciencia, el arte, la literatura, el cine, disciplinas, que muchas veces no se encuentran en la televisión comercial, debían tener cabida en un canal cultural.

El Festival Cervantino fue su siguiente desafío. Su amigo Rafael Tovar y de Teresa, presidente de Conaculta, lo invitó a coordinar este importante Festival. “Dirigir el Festival Cervantino, que es el festival más importante de América Latina, fue para mi una gran oportunidad y, hasta la fecha, es el mejor trabajo que he realizado. Es lo que más se acerca a lo que más me interesa en la gestión cultural”.

Para Jorge Volpi el Festival Cervantino tenía que vincularse con la realidad de México, no debía ser una especie de isla maravillosa ahí en Guanajuato. El festival tenía que hablar de los temas centrales de nuestro tiempo, de la realidad circundante, “el Festival Cervantino tenía que reflexionar sobre lo que pasa en México a través de la cultura y el arte”.

Estas tareas permitieron a Jorge Volpi dar una orientación temática al trabajo cultural. “Programar una actividad cultural es un trabajo muy parecido a lo que hace un escritor, consiste en construir un hilo narrativo, una visión, un orden, es como escribir una novela, no solo se trata de llenar un espacio de contenidos”. Jorge Volpi señala, “en el Festival Cervantino me sentí como pez en el agua”.

En la actualidad Jorge Volpi se desempeña como Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM. Recibió la invitación del rector Dr. Enrique Graue, el 8 de diciembre de 2016, para desempeñar esta enorme encomienda. “La cultura en la UNAM es uno de los ejes centrales de acuerdo a su ley orgánica. Los ejes centrales son, la enseñanza, la investigación y la promoción de la cultura. Para que vean la magnitud, la UNAM es la institución cultural del país más grande después de la Secretaría de Cultura. Por la infraestructura, por el presupuesto y por lo que hace, es la institución cultural más grande después de la Secretaría de Cultura”.

Frente a este gigantesco desafío y para diseñar su proyecto de Difusión Cultural Jorge Volpi se imaginó un plano arquitectónico de todas las actividades. Organizó su proyecto con base en tres ejes horizontales y once ejes verticales. “Los ejes horizontales son: énfasis en los jóvenes, vincular ciencia y cultura y entender la cultura como un instrumento de transformación política. Y los ejes verticales son las actividades puntuales que se realizan durante el año. Esto para dar un panorama completo de la cultura dentro de la UNAM”.

Son miles las actividades culturales que coordina Jorge Volpi en la UNAM. El escritor de la Generación del Crack considera que “hay que entender la cultura como un instrumento de transformación social y política, no sólo la cultura como entretenimiento, no sólo para pasar el rato. En un país tan desigual, con tanta corrupción y tanta violencia la cultura debe establecer un diálogo crítico frente a la realidad”.

Así concluyó Jorge Volpi su intervención ante estudiantes de la Licenciatura Gestión de las Artes en la Universidad La Salle de Oaxaca.

*Director de Radio Universidad de Oaxaca.

