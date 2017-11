Siguen esperando reembolso de dinero afectadas por clonación de tarjetas en Istmo

+ Los retiros y compras realizadas con las tarjetas fueron en Zapopan Jalisco y Guadalajara

+ La mayor parte de los casos confirmados de clonación de tarjetas Bansefi, fueron detectados en Asunción Ixtaltepec

ASUNCIÓN IXTALTEPEC, Oaxaca, noviembre 20.- Con la mirada perdida y preocupación en el rostro doña Rosa Made Jiménez Gutiérrez, esperaba impaciente fuera de las oficinas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) una respuesta positiva, tras denunciar el robo de los recursos federales para la reconstrucción de su vivienda ubicada en Asunción Ixtaltepec, que fue catalogada con daño parcial después del terremoto.

Rosa Jiménez forma parte de la lista de casos de clonación de tarjetas que fueron entregadas a los damnificados con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), ella interpuso su denuncia desde el pasado seis de noviembre y hasta ahora el recurso no ha sido reembolsado.

“Fui a checarla y exactamente tenía 627 pesos y yo no he sacado nada y si cheque mi estado de cuenta como para ver el saldo, pero definitivamente no tenía ni albañil -para iniciar la reconstrucción- entonces para que sacaba el dinero”.

Explicó que luego de solicitar un estado de cuenta, con sorpresa descubrió que los retiros y compras realizadas con su tarjeta se realizaron el Zapopan Jalisco y Guadalajara.

“Hasta Jalisco lo saquearon en mueblerías, cremería y queso, compraron mil 840 pesos compraron todo y saquearon todo el dinero, que no se vale porque si el gobierno debe ver y atender estos casos porque si aquí están viendo todas las cosas que están comprando”.

Así sustrajeron sus recursos

En su estado de cuenta aparecen los movimientos realizados luego del depósito de 15 mil pesos del FONDEN el 29 de septiembre del 2017; la primera sustracción fue el 30 de octubre del 2017, por 668 pesos en “BAE MOLINOS” de Zapopan; el siguiente fue el 31 de octubre por mil 680 pesos, en CLIP MX* SERVICIOS, ese mismo día hicieron una compra por 2 mil 846 pesos en ZARA GALERIAS GUADALAJARA.

Dos compras el primero de noviembre, una por 5 mil 200 en MUEBLERIAS MACHADO de Guadalajara y otra por 2 mil 112 en MIXUP GALERÍAS de Zapopan; así como una última compra el tres de noviembre por mil 865 pesos en una cremería de nombre “José”.

De acuerdo con el estado de cuenta emitido el pasado tres noviembre y entregado en Bansefi de Ciudad Ixtepec, el saldo de la tarjeta de 15 mil pesos de doña Rosa Made Jiménez Gutiérrez era de 627 pesos.

Aseguró que luego de denunciar y recibir el número de reporte vía telefónica, ha tenido que madrugar durante los últimos días para hacer cola frente a las oficinas de Bansefi en ciudad Ixtepec, con la esperanza de que por fin vea el recurso integro en su tarjeta para iniciar los trabajos de reconstrucción de su casa.

Surgen más casos de clonación

En la misma situación se encuentra Norma Pérez Santiago, en cuyo estado de cuenta de la tarjeta con 20 mil pesos destinada para la mano de obra, aparece un retiro por 15 mil pesos en el mes de octubre y otro por 5 mil pesos en el mes de noviembre, su casa fue catalogada como pérdida total.

“Supuestamente este dinero lo retiraron en Guadalajara. No nos explican, nos quedamos detenidos porque dicen que se va a reponer”.

Norma Pérez también es originaria de Asunción Ixtaltepec, y asegura que son muchos los casos registrados en ese municipio.

“Mayoría de mis vecinos y es más no aparece nada, cero las tarjetas, lo que explica es que fueron clonadas en Ixtaltepec, pero hay casos de Ixtepec y Juhitán”, aseguró.

Sin embargo, a pesar de la denuncia penal presentada por Virgilio Andrade, director general del Bansefi, ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR, contra quienes resulten responsables de la clonación de 57 tarjetas de débito entregadas para ayudar a los damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas, los casos de clonación continúan surgiendo en el Istmo de Tehuantepec.

Los afectados como Rosa Jiménez Gutiérrez y Norma Pérez Santiago, exigen una explicación y el reembolso inmediato de los recursos monetarios para poder iniciar con la construcción de sus viviendas.