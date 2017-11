Aprehende Fiscalía a Moreno Alcántara y otros 2 ex funcionarios de Sevitra

+ Se les acusa del delito de “tráfico de concesiones y permisos del servicio público de transporte”

OAXACA, OAX., noviembre 21.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó este martes la orden de aprehensión en contra del panista Carlos Alberto Moreno Alcántara, ex titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), acusado del delito de “tráfico de concesiones y permisos del servicio público de transporte”.

De igual manera, y por el mismo delito, detuvieron a José Antonio C.V., ex director Jurídico de Sevitra, y Armando E.S., ex director de Concesiones de la misma dependencia del Gobierno del Estado durante la administración del ex gobernador aliancista Gabino Cué Monteagudo.

En un comunicado de prensa se dio a conocer que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dieron cumplimiento al mandato judicial en contra de los tres ex funcionarios de la Secretaría de Vialidad y Transporte.

A fin de resolver la situación jurídica de los tres detenidos, éstos serán puestos a disposición de la autoridad competente, se dijo.

La Fiscalía General del Estado, que dirige el Dr. Rubén Vasconcelos Méndez, “refrenda su compromiso con la sociedad oaxaqueña para combatir la corrupción e impunidad”, indica el boletín.