Ley de seguridad interior mantiene al Ejercito en las calles, alerta Neri

+ El coordinador de los diputados federales del PRD señala que “si no existe un marco regulatorio, los gobiernos no harán el esfuerzo por mejorar sus fuerzas de seguridad pública”

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, Ciudad de México, noviembre 29.- No avalaremos una Ley de Seguridad Interior que comprometa la permanencia del Ejército en las calles, lo primordial es profesionalizar los cuerpos policiacos, por eso nos mantenemos en la postura de primero aprobar la Ley de Mando Mixto, informó el coordinador de los diputados federales del PRD, Francisco Martínez Neri.

Reiteró que la postura del PRD sigue siendo clara y concreta, “se requiere de un marco jurídico integral y la minuta enviada por el Senado de la República lo es. Ésta fue bien vista por todos los grupos parlamentarios allá, incluido el PRI y de manera inusual los diputados priista no la quieren considerar, lo cual es totalmente absurdo”.

Indicó que la lógica marca que se deben fortalecer a los cuerpos policiales. “Es evidente que si no existe un marco regulatorio los gobiernos no harán el esfuerzo por mejorar a sus policías y se eternizará la presencia militar, que no es lo conveniente porque las fuerzas castrenses están para otras labores”.

El líder del partido del sol azteca en la cámara baja calificó de arrogantes los dichos del coordinador priista César Camacho, sobre que únicamente saldrá la Ley de Seguridad Interior.

“Ni el Secretario de la Defensa ha manifestado algo de esa índole. Hace unos días él dijo que lo importante es que exista consenso en la Cámara de Diputados con el propósito de que se logre la sana participación de Ejército, lo que me parece una posición cuerda, lo otro son posturas arrebatadas que no nos llevan a nada”, enfatizó.

Consultado sobre los temas que todavía están pendientes de aprobación en la Cámara de Diputados, el parlamentario perredista sostuvo que continúa el proceso para elegir al nuevo auditor superior de la Federación e hizo votos porque se concrete en tiempo y forma, a fin de contar con una persona idónea para tan importante puesto.

“Lastimosamente hay otros temas que siguen sin avanzar porque nuevamente el PRI no quiere transitar, como es la violencia política en contra de las mujeres; ahora se está saliendo por la tangente con una propuesta distinta, cuando aquí se comprometieron a trabajar por un marco jurídico que permita la libre participación de este sector en la vida política sin contratiempos”, puntualizó.

Por otro lado, el legislador oaxaqueño comentó que la elección del candidato presidencial del Frente Ciudadano por México se dará pronto.

“Seguramente la próxima semana se tomarán decisiones importantes y tendremos a nuestro abanderado”.

Sin duda, aclaró, hay gente de gran valía dentro del Frente, por eso debemos hacer un análisis profundo, para elegir al mejor, porque existen varios nombres en la baraja: está Silvano Aureoles y también Miguel Mancera.

Añadió que en el caso del PRD buscarán que sea alguien cercano a sus ideales, “por eso Miguel Mancera es una buena opción.

Creemos que su trayectoria es fuerte, aunque no descartamos la posibilidad de que el Frente Ciudadano sea encabezado por un representante de la sociedad civil”.

A pregunta expresa de la candidatura del ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a la presidencia por parte del partido oficial, Martínez Neri fue enfático: “aunque el PRI postule a Jesucristo no va a ganar y así están las cosas, ellos están en un tercer lugar bien ganado y no van a salir de ahí”, sentenció.