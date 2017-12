Erradicar del olvido al campo oaxaqueño, piden Diputad@s al titular de Sedapa

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, diciembre 5.- El campo oaxaqueño requiere de acciones contundentes para sacarlo del olvido, coincidieron legisladoras y legisladores de las cinco fracciones parlamentarias representadas en la 63 Legislatura del Estado: PRI, Morena, PRD, PAN y PT, durante la comparecencia de Eduardo Rojas Zavaleta, titular de la Sedapa, como parte de la “glosa” del primer Informe de gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.

+ Redoblar esfuerzos para el campo: PRI

Heriberto Ramírez Martínez, diputado de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que es necesario trabajar para fortalecer el campo oaxaqueño, así como combatir problemas como el olvido a los productores de mezcal y sorgo.

“Esta es la realidad del agro, lo que obliga a actuar con urgencia y trabajar para mejorar la planificación y asistencia técnica a los productores a fin de poder atender sus demandas, ya que han sido insuficientes los apoyos”, puntualizó el legislador.

En su calidad de Presidente de la Comisión Permanente Agropecuaria, Forestal y Minera señaló que el sector ganadero debe tener respuestas puntuales a las solicitudes, “se está trabajando, hay que decirlo, negarlo sería no reconocer el esfuerzo, pero también falta mucho por hacer. Así como tampoco debemos olvidarnos del sector pesquero”, indicó.

“Este Poder Legislativo es un aliado comprometido con las causas de la gente, así lo hemos demostrado en las decisiones que ha tomado esta Soberanía donde se ha tomado en cuenta al campo”, subrayó Ramírez Martínez.

+ El informe de Sedapa carece de impacto: diputada Candelaria Cauich Ku, de Morena

Por su parte, Candelaria Cauich Ku, diputada del partido Morena, manifestó que el informe entregado carece de información del impacto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) en beneficio del campo oaxaqueño. En contraste, celebró la inversión realizada en el presente ejercicio, sin embargo, no se informa el avance del mismo.

La diputada de la Cuenca del Papaloapan aseguró que los productores de pesca enfrentan múltiples problemas como la falta de financiamiento y el deterioro de equipo, y no se ha aportado el recurso necesario para este sector.

“La pesca y acuacultura fue olvidada por la administración anterior, debo reconocer que al menos este año se hizo lo necesario para buscar inversión en el sector, pero al ser insuficiente, seguiré insistiendo”, advirtió.

Sobre el Reglamento de Pesca y Acuacultura, Cauich Ku propuso establecer mesas de trabajo para contar con una herramienta legal que permita el desarrollo pesquero en Oaxaca. De igual forma, cuestionó sobre el monto del subejercicio del presente año.

+ Urgen políticas para atender el campo oaxaqueño, dice Horacio Antonio Mendoza, del PRD

De la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado Horacio Antonio Mendoza dijo que al ser Oaxaca uno de los estados más atrasados, resulta urgente implementar políticas públicas para atender el campo.

“Desde esta alta tribuna hemos denunciado el apoyo que demanda el campo para buscar acciones a favor de los productores a fin de garantizar una correcta aplicación de recursos”, afirmó.

De igual forma, el legislador dijo que es necesario acabar con intermediarismo político, además de conjuntar esfuerzos para elevar la competitividad del campo.

Antonio Mendoza cuestionó sobre el presupuesto asignado a la Sedapa, así como la ejecución de diversos proyectos.

+ Pide Huerta Cerecedo, del PAN, apoyo para el campo, no nada más que llegue a gente de su partido

A su vez, Fernando Huerta Cerecedo, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), expresó que generación tras generación el campo se sigue empobreciendo, a pesar de ello reconoció el esfuerzo realizado por la dependencia.

“Lo he visto trabajar y caminar, lo he visto con entusiasmo pero quiero solicitarle que los apoyos al campo no nada más lleguen a gente de su partido, porque hay veces que si no son amigos no se ven beneficiados, yo lo exhorto para que ayudemos a la gente del campo”, afirmó.

Huerta Cerecedo cuestionó al secretario sobre el subejercicio del año anterior, y sobre si este año también regresará dinero a la Federación.

+ Cuestiona Juan Bautista, del PT, entrega de recursos a familias que NO lo necesitan

Por el Partido del Trabajo (PT), el coordinador parlamentario, Juan Bautista Olivera Guadalupe, cuestionó sobre la entrega de apoyos a familias que no necesitan los recursos, particularmente en la Cuenca del Papaloapan. Y reconoció el trabajo realizado en las comunidades, pero los consideró insuficientes.

Cuestionó sobre las acciones implementadas a favor de la producción del campo, así como de la instalación del agroparque en Salina Cruz.

En la ronda de réplicas, la diputada del PAN, Eufrosina Cruz Mendoza, aseguró que falta sensibilidad de la secretaría, por lo que pidió un rostro humano en los municipios más vulnerables, como San Lorenzo Texmelucan, donde se condicionan apoyos a cambio de aportaciones económicas.

“No pierde el servicio público, pierden los campesinos, por eso estamos aquí para apoyarlos”, afirmó.

Por otra parte, tras los sismos de septiembre pasado, Cruz Mendoza pidió la reactivación del sector pesquero.

De igual forma en la etapa de réplicas, la diputada del PRD, Eva Diego Cruz, dijo que la realidad está en las comunidades, donde miles de campesinos apenas si siembran para comer y estos programas como el de Concurrencia, cuentan con muy pocos recursos.

“La gente tiene que saber qué es lo que aplica y por qué no crece el campo de Oaxaca”, apuntó.

La legisladora panista pidió reuniones de trabajo para evaluar qué programas se aplican en el sector.

Cuestionó sobre la burocracia y aseguró que los recursos están mal orientados, “porque solamente apoyando a los pequeños productores haremos que salgan adelante”.

Durante su comparecencia, el titular de la Sedapa, Eduardo Rojas Zavaleta, refirió que a la fecha se han realizado diversas reuniones de trabajo a fin de sensibilizar sobre la reforma a la Ley de Pesca, con el propósito de armonizarla de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

Ya se cuenta con el proyecto de iniciativa para enviarlo a la Consejería Jurídica a efecto de ponerlo a consideración del titular del Ejecutivo local y si lo considera, someterlo al pleno del Poder Legislativo del Estado.