Cuestiona Diputada de Morena nula información sobre corrupción en gobierno de Murat

+ La legisladora María de Jesús Melgar preguntó sobre la red de corrupción de la ex directora del Registro Civil, Martha Alicia Escamilla, y el expediente de responsabilidad contra el ex secretario general de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, pero el contralor Díaz Navarro nada respondió

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, diciembre 6.- La diputada estatal María de Jesús Melgar Vásquez, del partido Morena, cuestionó este miércoles al titular de la Secretaría de la Contraloría yTransparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, durante su comparecencia ante la Comisión Permanente Instructora, por la nula información que brinda respecto a los presuntos actos de corrupción de que es señalada la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Presidenta de la Comisión Permanente Instructora, la legisladora Melgar Vásquez exigió un informe para saber si hay una investigación contra la ex directora del Registro Civil, Martha Alicia Escamilla León, quien fue acusada públicamente de tener una red de corrupción en dicha dependencia, y también pidió informes sobre el expediente de responsabilidad, en caso de que exista, sobre el uso indebido que se hizo del helicóptero oficial del estado el hijo del ex secretario general del Gobierno y actual delegado federal de la Sedesol, Alejandro Avilés Álvarez, del PRI.

“Dentro del informe se señala que al 30 de septiembre del presente año se realizaron, por parte de la Secretaría a su cargo, 25 auditorías a entes del gobierno estatal, por un monto de 5 mil 44 millones de pesos; de dichas auditorías se han concluido diez, quedando pendientes 15 auditorías y de las concluidas tres han derivado en procedimientos de responsabilidad por un monto 177 millones 300 mil pesos; por ende, es vital conocer el estado en que se encuentran dichos procedimientos”, exigió la representante popular por el Distrito de Santa Lucía del Camino.

De igual forma, Marichuy Melgar demandó conocer los detalles sobre las 692 quejas y denuncias ciudadanas, mismas que sumadas a 887 expedientes de la administración gubernamental pasada, que presidió el aliancista Gabino Cué Monteagudo, dan un total de 1 mil 579 procedimientos administrativos en contra de servidores públicos, de los cuales se ha concluido la fase de investigación en 680 de ellos.

“Quisiera que nos explicara Secretario, qué ha hecho para combatir la opacidad en la que se encuentran los sujetos obligados en materia de transparencia y que dependen del gobierno estatal, pues el Instituto de Acceso a la Información Pública señaló que más del 50 por ciento de los Sujetos Obligados en la entidad se encuentran en total opacidad, encontrándose dentro de éstas dependencias la Secretaría de Administración, Secretaría de Turismo, Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, SAPAO, Secretaría de Gobernación y la misma Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental”, señaló ante el pleno la Legisladora de Morena.

También invitó al Secretario de la Contraloría a trabajar con mayor compromiso para sacar a Oaxaca de los primeros diez lugares con mayor índice de corrupción entre nuestro país.

Sin embargo, el contralor Díaz Navarro, hijo del ex edil priista Jesús Ángel Díaz Ortega y ex funcionario del Congreso del Estado, evadió el tema y no respondió nada concreto.