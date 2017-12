Emite SSO recomendaciones para prevenir la conjuntivitis

OAXACA, OAX., diciembre 8.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) invitan a la población en general a reforzar medidas preventivas como el lavado de manos antes de consumir alimentos y no tocarse los ojos, como principales portadoras de gérmenes que pueden provocar Conjuntivitis.

En un comunicado de prensa, la dependencia dio a conocer que la Conjuntivitis es una infección común en el ojo que causa inflamación de la conjuntiva, la fina capa que tapiza el interior del párpado y que cubre la parte blanca del globo ocular, y se manifiesta con síntomas como picor, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, lagrimeo, intolerancia anormal a la luz por la molestia o dolor, secreción serosa e inflamación.

Las causas más comunes del padecimiento son los virus, (es común en la temporada de invierno y está asociada al mal lavado de manos, infecciones de las vías respiratorias o dolor de garganta, se propaga fácil y rápidamente entre las personas); y las bacterias (los casos son leves y pueden durar desde dos días hasta tres semanas y se tratan con antibióticos).

Así como los alérgenos (es causada por la reacción del cuerpo a ciertas sustancias como el polen, plantas, los ácaros del polvo, el moho, la caspa de los animales, los lentes de contacto o cosméticos y suelen presentarse con mayor frecuencia en verano).

Hasta la semana epidemiológica número 45, los SSO han registrado siete brotes de conjuntivitis bacteriana, de los cuales uno aún se encuentra activo con 11 casos, en Santo Domingo Ingenio.

La mayoría de pacientes no suelen tener complicaciones, sin embargo en caso de presentar irritación y enrojecimiento del ojo se debe acudir a la unidad de salud más cercana, para ser revisado y se les otorguen indicaciones médicas.

Finalmente, se recomienda no utilizar remedios caseros ya que pueden complicar el padecimiento, así como no compartir cosméticos, sino asear cara y ojos frecuentemente con agua limpia y toalla personal, lavado de manos constante y antes de aplicar algún medicamento oftálmico no frotar los ojos, no lavar los lentes de contacto con agua de la llave, entre otros, para evitar la conjuntivitis.