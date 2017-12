Reprocha Iglesia irresponsabilidad de todos en asuntos del bien común

OAXACA, OAX, diciembre 10.- Quienes tienen responsabilidades en el gobierno, en organizaciones sociales, deben escuchar el lamento y la necesidad de hambre de justicia, subrayó el Arzobispo, respecto a lamentables hechos, donde se ha aplicado la justicia de propìa mano.

En su encuentro dominical con comunicadores, después de la celebración de la misa del medio día en La Catedral y requerido a opinar sobre la detención de presuntos delincuentes—rateros—en esta ciudad de Oaxaca de Juárez y otras poblaciones del Estado, que son agredidos e incluso ha habido muertos, respondió:

No se puede justificar de ninguna manera quitar la vida a una persona; llamò a quienes tienen la responsabilidad de desalentar y hacer justicia, que la ley deveras haga justicia, porque la desesperación nunca lleva a lo constructivo.

El Arzobispo José Luis Chávez Botello, afirmó: reprochamos la falta de justicia y la irresponsabilidad de todos en muchos asuntos de bien común.

Llamó a cumplir bien la misión encomendada que se tiene en la sociedad, y particularmente quienes tienen responsabilidades en el gobierno, a escuchar el lamento y necesidad de hambre de justicia.

RESTACAR TRADICIONES

Ante la cercanía de la gran fiesta de la Navidad, señaló de importante rescatar para Oaxaca la importancia que tienen las tradiciones en el mes de Diciembre, las buenas costumbres y bellas tradiciones que corren el riesgo de basearse.

Habló del deterioro en los hogares, en las familias y matrimonios, de jóvenes desviados que no esperan nada en la vida, de los que están creciendo sin esperanza.

Preocupa—dijo—los niños enganchados a las drogas, de algunos que van cayendo en la tentación de refugiarse, de defenderse privándose de lo que es la vida, algunos cerrándose en el celular, otros cultivando amistades digitales, pero no en vivo.

Subrayó: hoy vemos posadas hasta en centros de vicio, hay quienes en Navidad se dedican al crimen y seguro van a tener fiesta.

Se preguntó como se maneja y se utiliza el dinero—producto de limosnas—obtenido en la festividad de la Virgen de Juquila, e indicó que no han habido acuerdos, porque no hay dialogo directo, subrayando el Arzobispo que la iglesia no puede dialogar en ese sentido, sin justicia.

Sostuvo: hemos denunciado, tenemos todos los procesos, todo listo, pero falta la ejecución que no llega y precisamente esta es la urgencia de las posadas, no se da posada a la justicia, no se da posada al bién común, no se da posada a la honestidad.

Como Obispo no me pondré a pelear en ese sentido, que sepan que ese camino ni a mi ni a ellos les hace bien, humanamente hablando.

Sobre la festividad de la Virgen de Guadalupe, el próximo día 12 se celebrará en el atrio del templo que sufrió daños por el terremoto, y dentro de lo religioso, dijo que la Virgen se hace solidaria con los que mas sufren.

Llamó a quienes celebran a la Virgen, hacerlo con carencias, puntualizó no referirse a los damnificados, me refiero—indicó—a tantos damnificados de la justicia, a damnificados de la violencia, a quienes han privado de la oportunidad de formarse bien o tener la posibilidad de estudiar.