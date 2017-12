Candidato de ‘Coalición por México al Frente’ debe llevar puntos de izquierda: Neri

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, Ciudad de México, diciembre 11.- El candidato de la Coalición Por México al Frente debe contar con un programa de gobierno que incluya los puntos fundamentales que la izquierda siempre ha peleado, afirmó el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri.

Explicó que no será sencillo que los militantes del PRD voten por un panista para Presidente de la República; no obstante, el proceso no es ríspido y las cosas van transcurriendo normalmente, por lo que espera que se lleguen a los acuerdos pertinentes para contar con un proyecto amplio e incluyente, que satisfaga a todas las partes.

El líder del sol azteca en la cámara baja señaló que luego de haberse concretado la Coalición por México al Frente y que inició el proceso interno se espera que las cosas salgan bien y que haya aceptación por parte de la población.

“Es una etapa de tránsito. Debemos considerar ir creciendo de menos a más, pero lo importante es que en esa conquista paulatina de los espacios puedan insertarse los puntos torales de izquierda”, agregó.

Si no se consiguen, continuó, y no hay compromiso de éstos desde luego muchos de nosotros no estaremos en la idea de participar, no podemos renunciar a nuestros puntos de vista, a nuestra herencia histórica de izquierda.

Detalló que es cuestión de ver qué postulados se concretan dentro de la Frente Coalición para que se sumen todos los votos de la izquierda. “Yo me cuento dentro de la izquierda que es analítica, propositiva y que tiene la necesidad de plantear los puntos fundamentales de transformación que deben insertarse en el programa de gobierno, si no se insertan evidentemente podría haber desazones y no queremos eso”.

Nuestra lógica, añadió, es insertar los principales puntos que ha tenido la izquierda durante mucho tiempo y que tiene que ver con el problema de la pobreza, que tienen que ver con los equilibrios de poder, con el problema de la corrupción; debe existir el compromiso de enarbolarlos, esa es nuestra petición.

Referente a los dichos sobre que el PRD ha perdido fuerza y ahora es solo un cascarón, el legislador perredista comentó que es parte de los tiempos que se viven. “En los procesos electorales la descalificación es lo ordinario, en el partido hay gente valiosa y estoy seguro que se va a consolidar en las próximas elecciones, como ha sido hasta ahora”.

Respecto a la contienda por la Ciudad de México aclaró que la confrontación es entre dos posibilidades, “no hay más; por un lado está la Coalición que nosotros proponemos y por el otro Morena, el candidato del PRI es meramente testimonial”.

Al ser cuestionado sobre la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el Senado de la República, Martínez Neri hizo votos porque se escuche al Presidente de la República y se haga un análisis más profundo, “que no suceda lo que en Cámara de Diputados, que imperó la cerrazón y el fast-track legislativo”.

Es necesario, dijo, que se escuchen todas las voces, de los especialistas, de la ciudadanía, de los gobernadores y de los legisladores, que esto se dé en un espacio amplio, con tiempo suficiente para concretar la mejor ley. En el PRD seguimos en la sintonía de que esta ley no es la mejor opción.

Finalmente, el líder de los diputados federales del PRD externó que el martes 12 o a más tardar el próximo jueves 14 de diciembre se podrá contar con la terna para elegir al auditor superior de la Federación. “Un auditor no debe salir por mayoría, a mi manera de ver es necesario platicar más para que prácticamente la totalidad de parlamentarios votemos por uno solo”.