UABJO, institución siempre abierta a las grandes transformaciones del pensamiento: Rector

+ Recibe el rector Eduardo Bautista a participantes en el panel “Prueba ilícita en el proceso penal acusatorio”, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

OAXACA, OAX., diciembre 12.- La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) es una institución con sus ramas siempre abiertas a los horizontes, a los cambios, a los intercambios y a las grandes transformaciones del pensamiento, afirmó el rector, Dr. Eduardo Bautista Martínez, en la bienvenida a los participantes en el panel académico y jurídico “Prueba ilícita en el proceso penal acusatorio”, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS).

A los panelistas reunidos en el Paraninfo de la FDCS, que se ubica en el Centro Histórico de la capital del estado, les dio la bienvenida a la Máxima Casa de Estudios y también a Oaxaca, una entidad que “es síntesis de la composición mesoamericana, organizada en 570 municipios y en más de 12 mil comunidades dispersas en valles y agrestes montañas”.

“Bienvenidos a esta Oaxaca que a veces es incomprensible desde perspectivas occidentales y que necesitamos decolonizar para entenderla y comprenderla”, subrayó el Rector acompañado del director de la Unidad Académica, Lic. Miguel Ángel Vázquez Ramírez.

Señaló que “en medio de las grandes transformaciones tecnológicas y políticas, donde las fronteras nacionales son sumamente porosas, no podemos asumir una actitud cerrada, sino enriquecernos de los múltiples vinculos que implica el fenómeno de la globalización, con nuevas ideas, como lo requiere el pensamiento universal, propio de una Universidad, con vínculos en términos normativos y culturales”.

El rector Bautista Martínez habló de la idea del árbol y la profundidad de sus raíces para señalar que “tampoco podemos dejar de ser lo que somos, cómo nos hemos construido como sociedad y cómo nos hemos transformado en el transcurso de los siglos para ser lo que somos”.

A los participantes en el panel “Prueba ilícita en el proceso penal acusatorio” los convocó a pensar “cómo apropiarnos de los debates normativos”, así como “de las nuevas formas de fortalecer nuestra propia cultura, siempre en transformación y con múltiples vínculos, ávida de abrevar en las nuevas concepciones del mundo”.

Y es que no basta sólo con signar nuevos convenios de carácter internacional, si éstos no se traducen en normas de carácter nacional y local, y particularmente si todas estas influencias no se vuelven una nueva cultura de justicia y legalidad, acorde con los nuevos tiempos y las grandes transformaciones globales, pero pertinentes a lo que somos”.

En este panel que reunió a directivos, catedráticos y estudiantes de la FDCS de la UABJO, el Instituto de Estudios y Consultoría en Derecho (INMEIUX), el Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas MAGISTER y el Instituto de Actualización y Especialización Jurídica de Oaxaca A.C., participaron como ponentes el Dr. Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, catedratico y coordinador del doctorado en la Universidad de Salamanca, España, y el Dr. José Daniel Hidalgo Murillo, profesor de posgrado en la UABJO, UNAM y otras instituciones de educación superior.