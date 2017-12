Reitera Presidenta del DIF municipal compromiso con familias capitalinas

+ Lorena Córdova Brena presenta su primer Informe de actividades

OAXACA, OAX., diciembre 14.- La presidenta honoraria del Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Lorena Córdova Brena, rindió este jueves su primer informe de actividades ante la sociedad oaxaqueña y resaltó las metas cumplidas durante este año de gestión municipal, así como el fortalecimiento de los programas existentes.

Durante el acto, resaltó la incansable labor que diariamente se realiza desde el DIF Municipal de la mano con el Gobierno Municipal que encabeza el edil, José Antonio Hernández Fraguas, al que se han sumado organizaciones civiles, instituciones educativas y diversos sectores sociales con la finalidad de lograr el fortalecimiento de la familia.

Ante la presidenta del Sistema DIF estatal, Ivette Morán de Murat –a quien agradeció y reconoció el compromiso por sumarse a las tareas que buscan mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables de la ciudad– enfatizó que “mientras existan niñas y niños que padecen hambre o que no tienen un techo seguro; mientras existan personas con discapacidad, a quienes no se les respete su dignidad y se les nieguen las oportunidades de una vida mejor; mientras existan adultos mayores que no sean tratados con el cariño y respeto que se merecen, nadie se puede dar por satisfecho”.

Acompañada de la directora del Sistema DIF Estatal, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, así como funcionarios municipales, ciudadanas y ciudadanos, Córdova Brena informó que derivado de la política de austeridad de la administración de gobierno y con el apoyo del Voluntariado del DIF Municipal emprendió el proyecto sin precedentes, denominado “Unidos mejoramos”.

Resaltó que el objetivo principal de este programa fue la remodelación y mantenimiento de las instalaciones de los nueve centros, operados por el comité, para brindar espacios dignos tanto para los usuarios, como para los trabajadores.

“Trabajo que implicó la colaboración del personal de todas las áreas del Gobierno Municipal, el DIF Municipal y organizaciones sociales así como empresas socialmente responsables quienes con recursos propios asumieron reparaciones, y embellecimientos de las instancias de asistencia social del municipio que así lo requerían”, indicó.

Córdova Brena señaló cada uno de los programas existentes y los nuevos proyectos, respondieron a las necesidades de los habitantes en situación de vulnerabilidad del municipio.

En este esquema, mediante metas establecidas, y con un sistema permanente de seguimiento, control y evaluación a los programas y proyectos de las diferentes direcciones, se logró aumentar la cobertura respecto al año anterior, otorgando 74 mil, 422 servicios a la población que así lo requirió.

Protección para niñas, niños y adolescentes

Con una inversión anual de 457 mil 434 pesos, se operó por primera vez en la administración municipal el programa, “Seguro Colectivo de Accidentes Escolares”, asegurando a los 31 mil 776 estudiantes de preescolar y primaria, que acuden a las 211 instituciones educativas, ubicadas en nuestro municipio.

Con el programa “Estímulos a la Educación Básica”, el cual consta de tres etapas: valoración, manejo nutricional y evaluación e impacto, se valoraron a mil 700 menores de edad, con el apoyo y orientación de los nutriólogos, del Servicio de Nutriología, del Centro Regional de Desarrollo Infantil.

Además, se entregaron mil 200 despensas, beneficiando mensualmente a 600 adultos mayores de las diferentes agencias y colonias del municipio, con un monto anual de 1 millón 232 mil 640 pesos.

En este marco, la Presidenta Honoraria del DIF Municipal destacó la construcción de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), ubicada en la agencia de Cinco Señores, la cual abrirá sus puertas el próximo mes y contará con más y mejores servicios integrales en el área de rehabilitación, para las personas con discapacidad o alteración neuro-musculo-esquelética y que requieran de los mismos.

Esta nueva UBR se suma a la que actualmente se encuentra en funcionamiento en las instalaciones del DIF Municipal, donde durante 2017 se otorgaron 2 mil 790 consultas, beneficiando a la población de las 13 agencias y la cabecera municipal. Además se reforzó con equipo de alta tecnología el servicio y se adquirió el láser Diller & Diller, con un valor de 34 mil 680 pesos.

Empoderamiento de la mujer

Como resultado de la capacitación, y gracias al apoyo de 392 mil pesos, otorgado por la Fundación Wall Mart, 56 madres de familia se certificaron ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales; 20 de ellas obtuvieron financiamiento impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Oaxaca y algunas más pudieron incorporarse al Grupo Piticó.

En coordinación con la Feria Internacional del Libro Oaxaca, y la Coordinación de Proyectos Estratégicos del Gobierno Municipal, Ema Laura Uribe Santibáñez, fundadora de la empresa editorial “Ate con Queso” impartió la conferencia titulada “Mamás empoderadas, niños lectores”.

A través del programa “Seguro de Vida para Jefas de Familia”, en las 13 agencias municipales y en las Audiencias Públicas, encabezadas por el Presidente Municipal, Jose Antonio Hernández Fraguas, se incorporaron 230 Jefas de Familia a este programa.

Grupos vulnerables

Ante la gran necesidad de abrir espacios de esparcimiento y convivencia para los adultos mayores, durante la presente administración se inauguró la Casa de Día y el Centro de Educación Integral, en el Infonavit Primero de Mayo, beneficiando a las Agencias Municipales y de Policía de San Felipe del Agua, Dolores, Ejido Guadalupe Victoria, San Luis Beltrán y Donají.

”Para mi es una gran satisfacción informarles que la Casa de Día de Santa Rosa, que inauguramos hace nueve años, en la administración 2008-2010, sigue operando de manera eficiente. La Casa de Día de Pueblo Nuevo, la cual operaba de manera independiente, ahora recibe el apoyo y los beneficios del gobierno municipal”, sostuvo.

En este marco, Córdova Brena reiteró que con el apoyo del Presidente Municipal continuarán trabajando por contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la capital. Por ello – dijo- que en la Casa Hogar Municipal para Adultos Mayores se proporciona asistencia social a 48 residentes, quienes reciben hospedaje, atención médica, psicológica y alimentación apropiada de manera individual.

Córdova Brena detalló que a gracias al apoyo del Club Rotario Oaxaca Antequera, CRIT Oaxaca, y la beneficencia pública, se entregaron 34 sillas de ruedas para adultos y niños, así como 15 aparatos auditivos.

Además con recursos propios se otorgaron 15 aparatos auditivos, cinco andaderas, 10 bastones de ceguera y 11 sillas de ruedas.