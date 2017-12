Apoya Iglesia la Ley de Seguridad Interior, si abona a paz y justicia, dice

OAXACA, OAX, diciembre 17.- La postura permanente de la iglesia siempre será a favor de la justicia, y si la Ley de Seguridad al Interior del país, en la práctica y manera de aplicarla abona a la paz, a la justicia, a la seguridad, adelante, afirmó el Arzobispo, Josè Luis Chávez Botello, en diálogo con medios de comunicación.

El Arzobispo había sido requerido por este comunicador a hablar sobre la postura de la iglesia en relación a esta ley protestada por sectores diversos de la sociedad y aprobada recientemente con ciertas modificaciones de los senadores, por la Cámara de diputados del Congreso de la Unión.

Chávez Botello afirmó que toda reforma de ley, toda nueva ley que la ciudadanía constate que mejore en algo las relaciones, la seguridad y la paz, bienvenida, caso contrario habría que estar muy atentos y no perder de vista el cimiento, el piso firme del bien común, de la unidad y la verdad.

Antes, había expresado que vivir expresiones populares en Oaxaca, es una manera de abonar a la paz social, si se toma en serio el sentido de varias expresiones en esta semana, anterior a la Navidad.

Habló de valores que se han hecho cultura y señaló de triste que algunas personas no tengan tradiciones personales, no hayan hecho una costumbre, porque una tradición transmite no solo valores o virtudes, transmite enseñanzas a través de comportamientos, abrazos y la forma de saludar y a través de la hospitalidad.

Dijo que todos los ritos en torno al nacimiento del Niño Jesús, entre ellos llevar niños a bendecir, no solo es una presentación teatral, es algo mas; anunció el Arzobispo la realización de una posada especial, el próximo 21 del actual, para personas con discapacidad, trátese de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos.

Pensemos—dijo—en los padres que tienen hijos con autismo y los invidentes que los hay en Oaxaca

FIESTA UNIVERSAL

Señaló a la Navidad como la fiesta mas universal que la celebran en todas las razas de países del mundo, aun no católicos, y entre nosotros pone en movimiento a miles personas desde su preparación, cuyos signos van por todos lados, en casas y calles adornadas e iluminadas.

El mensaje desde el nacimiento hasta su muerte en la cruz, de Jesucristo, nos muestra el tamaño de amor de Dios que no se cansa de perdonar y amar y alentó: nosotros no nos cansemos de perdonar, amar y hacer el bien.

Otra de las posadas anunciada por Chávez Botello, se realizará el próximo viernes 22 por la reconstrucción, reconciliación y la paz, partirá a las 18 horas del atrio de Santo Domingo, recorrerán los participantes céntricas calles de la ciudad y arribará a la Basílica de la Virgen de la Soledad.