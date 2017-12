JCP definirá indemnización de ex Auditor o acudirá a vías legales: García Fernández

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, diciembre 19.- La indemnización que un Juez acordó entregarle al ex titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Carlos Altamirano Toledo, lo determinará la Junta de Coordinación Política (JCP) que representa la pluralidad en el Congreso estatal, por lo que se tomará la decisión con apego a la legalidad y a la certeza jurídica, afirmó la presidenta de la JCP, la priista María de las Nieves García Fernández.

En un comunicado de prensa se dio a conocer que “como se recordará, el Auditor fue removido del cargo ante la creación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), que sustituyó a la Auditoria Superior del Estado (ASE)”.

En ese sentido, la legisladora García Fernández subrayó que “nosotros podemos continuar el proceso legal; sin embargo, se platicará con los integrantes de la Junta para saber si acatamos la resolución del Juez y se le indemniza al ex Auditor como lo solicitó”.

El boletín agrega que “al parecer no existían todos los elementos para que el Juez tomara una resolución diferente a la indemnización reclamada, dado que el órgano que presidió Carlos Altamirano dejó de existir; por lo tanto, no es factible cubrir sus honorarios dado que no se sustituye a la persona, sino que el órgano desapareció”.