Aportó papa Francisco dinero para reconstruir templos en Oaxaca: Arzobispo

OAXACA, OAX, diciembre 26.- Recursos enviados por el Papa Francisco, pasados los terremotos de Septiembre, se distribuyeron en partes iguales a diócesis damnificadas y dimos prioridad a los templos rurales donde la capilla era espacio de reunión, que es algo donde se alimenta la esperanza.

Al Arzobispo de Antequera Oaxaca, José Luis Chávez Botello, se preguntó en diálogo con comunicadores, sobre el destino de los recursos enviados por el Papa, respondiendo que se prefirió que el recurso se fuera al Istmo de Tehuantepec, ante la emergencia y la prioridad de reconstruir y fortalecer espacios desde la fe.

¿A 3 meses, ya se inició la reconstrucción de templos dañados por los sismos?

Que yo sepa, no, nos dicen que la prioridad está en el Istmo y espero que no se tarden demasiado; afirmó que el INAH no es el de los recursos y es importante que los envíen, puesto que no se puede hacer nada, si no le llegan, dijo el Arzobispo.

Lo que urge es el dictamen de los peritos para conocer el presupuesto y lleguen los recursos.

¿Esto se atenderá en el último año de gobierno de Peña Nieto?

Brevemente, dijo: no se de eso, creo que hay responsabilidades en esto.

Posteriormente dijo que los que tienen alguna responsabilidad, tienen una doble obligación, porque se trata de personas de las que depende mucho la tranquilidad y futuro de las gentes.

Y se preguntó: cuántos están sin trabajo, cuantos no tienen oportunidad de reunirse en familia, de reunirse de manera normal, una situación de estas es una exigencia doble de quienes tienen responsabilidad de ayudar.

Pónganse en lugar de ellos—los damnificados—y haber como pasarían las noches, si aguantarían que se alargara un mes y por alguna cosita o descuido, dejar pasar el tiempo.

A los designados a reiniciar la reconstrucción los llamó a pensar y ponerse en lugar de los damnificados, esto los mantendría despiertos, afirmó el jefe de la grey católica en Oaxaca.

Señaló que la sociedad tiene que voltear los ojos hacia los damnificados para que puedan de alguna manera atemperar su necesidad de emergencia y estar atentos para que los responsables realicen lo mas pronto posible, la tarea de reconstrucción.

Llamó a los católicos a mirar desde donde estén como va lo de los damnificados, a quienes deseó dentro de la austeridad, una Feliz Navidad.

Dijo esperar que en hogares y comunidades de Oaxaca, muchas cosas mejoren, dijo pensar en los damnificados, de los que están presos en la cárcel por algún delito no grave y ya tienen tiempo.

Pienso en las personas que han sido traicionadas en su matrimonio, en las personas que sufren injusticia por su trabajo, en las personas angustiadas porque no encuentran trabajo o porque no tienen casa, pienso en los secuestrados y en los que sufren violencia, pienso en tantos hogares donde los niños carecen de amor; la sociedad anhela algo mejor en distintos campos.

Me preocupan preguntas en torno a este tiempo y si es posible celebrar la Navidad en una sociedad tan dividida y enfrentada, si es posible disfrutar cuando hay tanto resentimiento en algunos y agresión y agresividad, en otros.

Quiero responder de manera afirmativa, con tal de que se tome muy en serio lo que esto significa, si es posible una Navidad feliz, en paz, entre nosotros, sostuvo el Arzobispo, quien en este domingo de gran significado para el mundo católico, ofició la tradicional misa del medio día, en el altar principal de la Basílica Menor de la Reyna y Patrona de los oaxaqueños, la Virgen de La Soledad.