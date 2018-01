Juan Díaz Pimentel, nuevo Secretario de los Servicios de Salud de Oaxaca

+ El objetivo es “dar continuidad a las acciones de mejoramiento y transparencia del sector salud en el estado”, señalan en un comunicado de prensa

OAXACA, OAX., enero 9.- Con el propósito de dar continuidad a las acciones de mejoramiento y transparencia del sector salud en el estado, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa tomó este martes la protesta de ley al Dr. Juan Ramón Díaz Pimentel como nuevo secretario de Salud en Oaxaca, en sustitución del Lic. Celestino Alonso Álvarez.

Previo a la toma de protesta realizada en palacio de gobierno, el Mandatario estatal agradeció y reconoció el trabajo realizado por Alonso Álvarez, quien como primer tarea encomendada fue la de ordenar y reestructurar la parte administrativa de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

“Como saben recibimos una Secretaría desordenada y desaciada, por lo que reconozco el trabajo de Celestino Alonso, quien ha sentado las bases en la reestructuración de la misma, lo que seguirá consolidando el nuevo Secretario”, añadió.

Murat Hinojosa hizo referencia al trabajo realizado por el ex titular de los SSO en el primero y segundo nivel de atención médica, principalmente en el abasto de medicamentos, así como la priorización de recursos para cien centros de salud en el Estado que se aplicarán este año, al igual que la culminación de obras importantes en diversos hospitales de la entidad, destacando la realizada en el Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, al concluir el área de Tococirugía, varada por más de dos años por la pasada administración.

Reconoció, asimismo, el trabajo realizado por el Sector Salud en la etapa de contingencia suscitada por los sismos del mes de septiembre del año pasado, en la que no se presentó ninguna epidemia, así como el abasto suficiente y atención médica a la población damnificada por estos hechos.

De igual manera el titular del Poder Ejecutivo en la entidad resaltó la amplia experiencia de Juan Díaz Pimentel, quien a partir de esta fecha asume por segunda ocasión la titularidad de esta dependencia, tras desempeñarse como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “con amplia experiencia y con el compromiso en favor del desarrollo de Oaxaca”, subrayó el Mandatario.

En su oportunidad el ex secretario de Salud, Celestino Alonso Álvarez, agradeció al gobernador Alejandro Murat la oportunidad que le brindó de poder servir al pueblo de Oaxaca a través de esta dependencia; asimismo, dio a conocer un balance de los logros obtenidos durante el desarrollo de su gestión al frente de la misma.

“Es un área de gran sensibilidad y de sentido humano, por lo que en esta oportunidad que me brindó el Gobernador aprendí de él el trato con la gente que lo vuelve a uno más humano y sensible en el servicio público”, dijo el ex funcionario.

En el uso de la palabra, Díaz Pimentel agradeció la nueva encomienda que le designó el gobernador Murat Hinojosa, y prometió que asumirá su cargo con apego al marco regulador de las condiciones laborales del trabajo.

“Mi gestión se va a marcar porque así me lo ha ordenado el Gobernador bajo los lineamientos de transparencia, eficacia y de resultados al pueblo de Oaxaca; no habrá descanso para entregar buenos resultados que merece el Estado en materia de salud y darle continuidad a las acciones que inició Celestino Alonso en materia administrativa”, subrayó.

Juan Díaz Pimentel fue titular de los SSO durante la gestión del ex gobernador José Murat Casab y luego durante el primer año de la gestión del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.