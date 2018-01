‘Meade debe aclarar desvío de Hacienda para campañas del PRI’: AMLO

+ “Meade sirvió de tapadera, él sabe bien sobre este asunto. Que nada más lo aclare, porque yo no quiero polemizar con él”, declaró AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 de 2018.- “Vamos muy bien”, volvió a decir Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia, pues las encuestas favorecen una vez más a su partido, Morena.

López Obrador informó que en una encuesta de este año se informa que continua “con un poco más de 15 puntos de ventaja a nivel nacional”.

“Eso los trae muy desesperados, quieren pleito y están insultando. Hay guerra sucia, pero no pasa nada, no levantan”, indicó AMLO durante su gira por el municipio de Actopan, en el estado de Veracruz.

Obrador agregó que no polemizará con el precandidato del PRI José Antonio Meade. “Él quiere pleito”.

AMLO sugirió a Meade “hacer su trabajo, recorrer el país, y aclarar ciertas cosas”, como el asunto de la triangulación o desvío de recursos que entregó la Secretaría de Hacienda para campañas del PRI en 2016. “Meade sirvió de tapadera, él sabe bien sobre este asunto. Entonces que nada más lo aclare. Pero yo no quiero polemizar con él”, declaró el tabasqueño.

Recordó Obrador que Meade fue “también tapadera en la época de Calderón” y secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto. “Por eso tiene que aclarar sobre estos fraudes, como el dinero que entregó Hacienda al PRI, a través de dirigentes políticos de Chihuahua”, expresó.

“Meade y Yunes son iguales”, dijo, en referencia a buscar “pleito”. “Yo no quiero ni testearlos”, continuó y dijo a los veracruzanos: “vamos a ganar, ya falta poco, que faltan cinco meses, menos seis, y ya se va a terminar la pesadilla en Veracruz y a nivel nacional”.

“Cuando hay antecedentes de corrupción no debe de permitirse que participen”: AMLO sobre Fausto Vallejo

Sobre el rumor de que el ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, vaya a competir por una alcaldía con Morena, AMLO indicó que no sabía de esto, “los dirigentes son los que resuelven”, pero adelantó que no cree que esto vaya a ocurrir: “Cuando hay antecedentes de corrupción no debe de permitirse que participen, porque Morena es un referente moral y tiene que cuidar mucho su imagen” dijo.

Pidió “escuchar a todos y ser respetuosos con todos, no satanizar a nadie”, pero también aclaró que se debe “cuidar que no se afecte la imagen de Morena”.

“No hay ningún caso en donde sea por decisión de los dirigentes de Morena, siempre es encuesta”, dijo recordando que el pasado fin de semana se aplicó la encuesta en Morelos para determinar quién presentará al partido en la entidad.