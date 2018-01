Inicia Fondo Guadalupe Musalem ‘Campaña de procuración de fondos 2018…’

+ El FGM proporcionará becas a 25 jóvenes de bachillerato y a 11 de nivel universidad

OAXACA, OAX, enero 17.- “El Fondo Guadalupe Musalem apoya a mujeres jóvenes de comunidades indígenas y rurales, que no han tenido las mismas oportunidades que muchas y muchos de nosotros hemos disfrutado; en cambio, se han enfrentado a numerosos obstáculos en su camino. Algunos de los cuales han sido: Ser mujeres en una sociedad dominada por hombres; haber crecido en comunidades indígenas o rurales, lo que implica menos oportunidades; y formar parte de familias de muy escasos recursos económicos, frecuentemente mínimos”.

Fueron las palabras de Lina Herrera, presidenta del Consejo Directivo del Fondo Guadalupe Musalem A.C. al dar la bienvenida a los asistentes al inicio de la Campaña de Procuración de Fondos 2018.

El FGM desde hace 22 años, ha apoyado a 135 mujeres jóvenes, en sus esfuerzos por continuar estudiando el bachillerato, incluyendo a 29 a nivel universitario. Esto ha sido posible gracias a las generosas contribuciones de personas principalmente oaxaqueñas, empresas y organizaciones, que creen en la educación y en que estas jóvenes pueden marcar una gran diferencia en sus vidas. También ha sido esencial el trabajo voluntario de mucha gente, como las tutoras quienes ofrecen a las becarias un acompañamiento personal, cercano y cariñoso que les ayuda a transitar por estos nuevos caminos que a veces pueden implicar un gran reto.

“La beca me ha servido para ayudar a mi familia en cuanto a la alimentación, vestimenta, medicamentos y para ahorrar para cualquier situación que tenga algún día y yo pueda necesitar de ese dinero. Además los cursos que se me dan aquí en el Fondo son de gran apoyo para ponerme al corriente con las clases, porque aquí nos dan cursos de apoyo académico, en las asignaturas de química, matemáticas, español y otros temas como sexualidad, igualdad y equidad de género. Con ello también me apoyo para hacer trabajo comunitario y socializarme más con la gente”. Mencionó durante su participación Citlali Alina Santiago Bautista, estudiante del primer año de bachillerato, originaria de Santa María Apazco, Nochixtlán, Oax.

Las encargadas de dar a conocer el inicio de la campaña 2018 fueron: Lina Herrera, Presidenta del Consejo Directivo del Fondo Guadalupe Musalem A.C., la empresaria María Angélica Fernández Leyva de Oficentro Decora; Soledad Venegas Nava, Maestra en Ciencias, estudiante de Doctorado en Desarrollo Regional y Tecnológico, Tutora de una de nuestras becarias de bachillerato; la ex becaria de bachillerato: Sara Porras Porras, Ingeniera Química que actualmente labora para la Secretaría de la Mujer en Juxtlahuaca; La becaria de bachillerato: Citlali Alina Santiago Bautista, estudiante del primer año de bachillerato y Lila Downs, pilar fundamental de este proyecto educativo.

Durante la campaña 2018 se buscan recaudar 2 millones de pesos, con la generosa ayuda de todas y todos los que creen firmemente en que: Al apoyar la educación de una joven oaxaqueña, apoyas a una familia y a una comunidad; misma que permitirá otorgar becas y capacitación integral a 25 jóvenes a nivel bachillerato y también 11 becas a nivel universitario.

Si desea contribuir con este proyecto educativo, una opción para hacerlo es aportar donativos mensuales de 200 pesos o más, depositando directamente a la cuenta Banamex 4686887, sucursal 7005, a nombre de Fondo Guadalupe Musalem A.C.

El donativo también puede ser entregado en efectivo en: Segunda privada de orquídeas 103, colonia Las Flores, en el municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en un horario de 09:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes.

La tercera opción es domiciliar el donativo a su tarjeta.

La cuarta alternativa es hacerlo vía Paypal en www.fondoguadalupemusalem.org

Los donativos son deducibles de impuestos.

Recuerden enviar un correo a la siguiente dirección: coordinación@fondoguadalupemusalem.org, con sus datos de contacto.

Los invitamos a seguir las redes sociales del Fondo Guadalupe Musalem, donde se darán a conocer los detalles del concierto que ofrecerá Lila Downs, como cierre de la Campaña 2018 en el mes de mayo.