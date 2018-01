Desaparición del periodista istmeño, ¿otro caso impune?

CRÓNICAS DE LA ÍNSULA

Otro golpe al gremio periodístico es la desaparición del joven comunicador de Matías Romero, Agustín Silva Vásquez, desde este domingo 21 de enero. Su auto fue hallado la tarde del lunes en el poblado El Morrito, cercano a Matías. De inmediato se planteaba, como primera línea de investigación los casos periodísticos que trabajaba. Van ocho días de la desaparición y, como siempre, las investigaciones no arrojan nada, solo hay declaraciones sin sustento de la Fiscalía.

Está claro que seguimos mal en materia de atención a agresiones a periodistas. El año pasado se realizaron varios actos oficiales en torno al tema y hasta la fecha no se ve que la autoridad quiera actuar contra los acusados. Sobre todo, quienes mayor inmunidad gozan por parte de la Fiscalía General de Oaxaca, los presidentes municipales.

Ediles, impunidad evidente

En 2017 todas las quejas y denuncias quedaron impunes. Las amenazas del presidente de Salina Cruz, Rodolfo León Aragón al periodista Hiram Moreno, a mediados de ese año, quedaron en el olvido. No sólo eso, denunciaban también que la escolta del edil circula por la ciudad con armas de alto poder que no están permitidas ni siquiera para las policías municipales. Ninguna autoridad ve ni sabe nada.

En Matías Romero la policía municipal detuvo, golpeó y encarceló al periodista de radio, Romualdo Santiago. Claro, no llegaron a la estación de radio a reprimir, generalmente lo hacen en otros lugares como centros de diversión, restaurantes, donde puede inventar cualquier altercado o infracción. En este caso, sucedió cuando el comunicador estacionaba su auto en una calle, donde acusaban que era zona prohibida.

En Tuxtepec, la Fiscalía da carpetazo inmediato

En Tuxtepec los periodistas Aisleth Alcocer Tinoco y Rodolfo Iván Nava Mora del portal de noticias NCA Tuxtepec, fueron agredidos desde el 25 de julio pasado por empleados del presidente de San Lucas Ojitlán, Porfirio Ortiz Córdoba, cuando filmaban una movilización que se hacía en la famosa “Casa Blanca” del presidente, quien por lo mismo era cuestionado por sus conciudadanos.

Aquí fue más notorio que en otros casos la absoluta impunidad que la Fiscalía de Oaxaca brinda a los ediles. No obstante que los afectados y sus abogados interpusieron denuncia formal en la mesa 1 a cargo del licenciado Edgar Ariel Robledo Cosme de la Fiscalía, ubicada en la avenida Francisco I. Madero, de la colonia María Eugenia del municipio de Tuxtepec, no hubo un sola diligenca. El número de legajo asignado fue 1949/FTuxb/2017, pero nada hicieron, el carpetazo fue inmediato.

Más que grave la omisión con lo que no sólo otorgan ostentosa impunidad a estos presidentes municipales transgresores de la ley al no respetar la libertad de expresión, además, la misma autoridad con su omisión promueve la reproducción de estas prácticas, pues si no hay castigo pueden delinquir sin riesgos. Por eso, precisamente, los mencionados periodistas han sido amenazados en otras dos ocasiones y agredidos en actos públicos por gente del edil ojiteco. En los hechos estamos en un pueblo sin ley. Y estos son sólo algunos de los muchos casos sucedidos.

Urgen investigaciones, no suposiciones

En el suceso reciente de la zona norte del Istmo de Tehuantepec, en Matías Romero, con Agustín Silva, la Fiscalía de nuevo parece ponerse en el lado contrario de las víctimas. De pronto esa Fiscalía lanzó un poco formal anuncio donde dice en una sintaxis con matiz vacilante: “… de las actuaciones realizadas hasta el día de hoy se ha podido determinar que la desaparición no estaría relacionada con el ejercicio de la función periodística que realizaba la víctima”.

Si la Fiscalía puede decir lo anterior, tendría que saber ya y decir a la sociedad aquello con lo que sí está relacionada la desaparición del comunicador, de otra forma esa declaración es irresponsable. El padre del desaparecido ha dado testimonios importantes que son de peso http://bit.ly/2rNiYRL . Una declaración oficial de ese tipo tendría que ir acompañada de un sólido sustento, no puede lanzarse como mera suposición.

