Renunciaron 4 funcionarios de Murat con señalamientos de corrupción

+ El ahora ex titular de Coplade, Ángel Meixueiro, es señalado de integrar la red de corrupción del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte

OAXACA, OAX., enero 28.- En medio de la presión política por las elecciones de este año y también del escándalo por la presunta corrupción de políticos priistas que alcanza a la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el pasado fin de semana renunciaron cuatro funcionarios estatales, tres para postularse a puestas de elección popular y uno quizás para huir antes de que se destape más la cloaca de las corruptelas.

En un comunicado de prensa se dio a conocer que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa aceptó el viernes último la renuncia del secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Alimentación (Sedapa), Eduardo Rojas Zavaleta, y del coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (Coplade), Ángel Meixueiro González.

Asimismo, de la directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca (CECyTEO), María Luisa Matus Fuentes, y del director general del Registro Civil, Jorge Illescas Delgado.

Según el boletín de prensa, el Jefe del Poder Ejecutivo estatal reconoció el “desempeño, dedicación y compromiso social que desempeñaron al frente de las dependencias, al tiempo de destacar los avances y logros en la administración estatal durante sus periodos de servicio público al frente de cada una de estas instituciones” (sic).

Los cuatro son políticos priistas reciclados, cuyo triunfo por cualquier puesto de elección popular está en duda, además de que enfrentan señalamientos de amenazas y posible corrupción, pero allá van.

Intolerante y prepotente, Eduardo Rojas fue acusado de amenazar a un comunicador local, en tanto que María Luisa Matus es señalada de incurrir en diversos actos de corrupción tanto en el Congreso del Estado, donde fue diputada local en la pasada Legislatura e impuso a su hijo como Oficial Mayor, como en la Dirección General del Cecyteo, y eterna aviadora del IEEPO, dada su calidad de profesora.

Jorge Ilescas es descendiente de los Ilescas, ligados siempre a los negocios del priato y, por lo tanto, vividores de los sucesivos gobierno desde cualquier puesto.

El más señalado es Ángel Meixueiro González, coordinador general del Coplade, porque lo acaban de relacionar como integrante de la red de corrupción que comanda el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Meixueiro González es uno de los funcionarios de mayor confianza del gobernador Murat Hinojosa, puesto en un puesto clave, como es el reparto del dinero que el gobierno federal canaliza a Oaxaca, a través de diversos programas.

Por eso no se descarta que Ángel se esconda y no busque competir por ningún cargo de elección popular, para no enlodar a su jefe político, porque las investigaciones podrían llegar más alto en el caso de Oaxaca.