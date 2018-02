Seres mágicos habitan el arte del artista mazateco Filogonio Velasco

+ 60 cuadros conforman la exposición Miradas de seres dislocantes-Kui Chuu Xi Tsískayan a presentarse en la Galería Torre del reloj

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4.- Personajes que surgen del imaginario y se mezclan con la cultura mazateca forman parte de la exposición Miradas de seres dislocantes – Kui Chuu Xi Tsískayan, del artista plástico Filogonio Velasco Naxín (1986).

La muestra será inaugurada el jueves 8 de febrero a las 17:00 horas en la galería Torre del Reloj. Está conformada por 60 cuadros hechos entre 2011 y 2017, de diferentes formatos y técnicas entre acuarela, acrílico, collage y técnica mixta.

“Siempre he trabajado con seres llenos de colorido que fusionan una parte animal o humana que aparecen en las narraciones orales que aprendí a escuchar y se cuentan en los pueblos”, aseguró el artista originario de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca.

Para el joven creador, preservar la esencia de su comunidad cuyo nombre significa “Tierra de venados”, ha sido un elemento fundamental en su obra.

“Para mí pertenecer a un pueblo indígena es muy importante y me hace sentir orgulloso. No hay más riqueza que la cultura de México y me interesa hacer un diálogo entre de lo tradicional y lo contemporáneo”.

Por eso la lengua mazateca del suroeste de Oaxaca también forma parte de su propuesta debido a que varios de los títulos de las piezas o frases dentro ellas están en dicho idioma.

Es el caso de los cuadros Lakuxii, Xa-índu; Yajuná; Chatsie-nijñeri; Chjuun; Tibaku; Naxín y Tibejnuu en los que se observan seres antropomorfos y zoomorfos.

A cuatro años de radicar en la Ciudad de México, Filogonio Velasco reconoció que vivir en una urbe ha tenido un impacto que se refleja en su quehacer plástico.

“Está el ajetreo diario, andamos muy atareados en una vida rápida, no nos miramos, andamos de aquí para allá. Las imágenes son así, todos miran a diferentes direcciones y formas”, dijo el egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Licenciatura de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

“Eso ha influido en mi obra, todo lo que vas pintando tiene que ver con lo cotidiano o con el transcurso de tu vida”, agregó.

Filogonio Velasco ha expuesto de forma individual en espacios como en el Instituto de las Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), en la Casa de la Cultura de Juchitán, Oaxaca, en el Centro Cultural Casa Talavera de la CDMX; en el Taller Rufino Tamayo de Oaxaca, en la Universidad de la Cañada de Teotitlán Oaxaca, en el Centro Cultural Macario Matus en la CDMX, en el Jardín Etnobotánico de la Hemeroteca Pública “Néstor Sánchez” en la ciudad de Oaxaca, en el parque Lincoln en Polanco, CDMX, entre otros.

Miradas de seres dislocantes – Kui Chuu Xi Tsískayan, se exhibirá hasta el 18 de febrero en la galería Torre del Reloj ubicada en Emilio Castelar no.163, Chapultepec, Polanco.