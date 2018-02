Violencia y malestar social, no se resuelven con promesas: Botello

+ Religiosas con el Arzobispo; fuerte ver en Oaxaca, número grande de feminicidios

OAXACA, OAX, febrero 4.- Algo gravísimo está pasando, parecería que los crímenes, muertos y asesinatos llegan a ser costumbre en distintas regiones del país, es una alerta máxima, no es cualquier cosa, es necesario tomar conciencia de esto, afirmó el Arzobispo en su encuentro con representantes de medios de comunicación.

Necesitamos ante esta situación, luces, caminos de lo que podemos hacer, es evidencial que después de esta semana de asesinatos en distintas partes del país y nuestro Estado, levantar la cabeza, dijo el Arzobispo José Luis Chávez Botello.

En su acostumbrado y especial diálogo con comunicadores, afirmó que hace falta un modo distinto de vivir; señaló de bueno en esta situación de emergencia, volver al mensaje de vida consagrada; hablaba ante religiosas de distintos institutos presentes en Oaxaca, monjitas encerradas—dijo—que sirven muchísimo a la sociedad.

En la lectura del comunicado de la Arquidiócesis de Antequera, señaló que el malestar social y la violencia no se resuelven con acuerdos y promesas solo de palabra, con algunas mejoras y logros superficiales.

Sufrimos un problema profundo social y humano que ha dañado gravemente los valores que fundamentan la vida y la convivencia entre las personas, grupos y comunidades; urge tener el valor para reconocer la carencia de valores, de ideales y condiciones en muchos de nosotros y en nuestra sociedad, que sostengan e impulsen una vida mas justa y humana.

Sobre la presencia de las religiosas, informó: tenemos 5 monasterios, lugares donde se aprende a orar y sostener a la sociedad desde la oración; hay 59 monjas que están en monasterios de vida contemplativa, aparte se cuenta con varios institutos de religiosas y 8 institutos religiosos de varones, entre jesuitas, dominicos, agustinos y escolapios.

Continuó su exposición, señalando que hay que mirar adelante ante momentos difíciles como los que vivimos en este momento; ya no es cuestión de parches, hay que ir al fondo, no hay que entretenerse en cosas pasajeras, hay que cultivar valores que forjen convicciones.

Afirmó que da pena ver personas sin entusiasmo, su llamado fue vivir la alegría y experimentar el amor de una persona.

Estamos—dijo—en un autoritarismo egoísta e individualista y nos estamos suicidando; no se discute la verdad, si los sacerdotes y religiosas no cumplimos nuestra tarea, somos infieles al Señor.

No basta haber recibido la ordenación sacerdotal, no basta haber hecho votos religiosos, hay que cultivarlos y trabajarlos como no basta haberse casado, hay que seguir cultivando el amor.

Nos toca esta etapa y hay que aceptar que es el momento histórico de sembrar, sembrar y sembrar en educación, en la familia, en barrios, colegios, universidades y en todos los campos.

A las religiosas se solicitó opinaran sobre los feminicidios, siendo la hermana Guadalupe Ojeda Sánchez, de un instituto contemplativo, quien dijo que es algo muy fuerte ver que en Oaxaca hay un número muy grande de feminicidios.

No se trata de defender al hombre o a la mujer, sino de mirar lo que hay en Oaxaca, donde preguntó ¿cual es la necesidad del hombre que lo hace llegar a esta aptitud de quitarle la vida a una mujer?

Intervino otra de las religiosas, quien dijo pensar que es un reto que nos está invitando a reflexionar y profundizar en todos los sectores sociales de que podemos hacer para enfrentar la realidad que estamos viviendo, que está quebrada, que hay que reconstruir en jóvenes creyentes.

Finalizó su intervención, subrayando que cualquier hecho de feminicidio ocasiona sufrimiento y es un reto social buscar juntos caminos de construcción de la libertad, sobre todo en la familia, porque ahí está el corazón y la base fundamental para seguir caminando como personas, como creyentes y como sociedad.