Llega a Oaxaca Muestra Regional de Teatro; 10 y 11 de febrero exhibirán obra PASSPORT

OAXACA, OAX, febrero 7.- Con la finalidad de impulsar las artes escénicas en el Estado, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), invita a la comunidad oaxaqueña a disfrutar durante febrero y marzo la itinerancia 2017 de la Muestra Regional de Teatro de la zona centro.

En un segundo fin de semana, se presentará la obra PASSPORT, de la autoría de Gustavo Ott y la dirección de Alet Rojas Contreras, pertenecientes a Grupo Matrioska.

Procedente del Estado de Guerrero, la puesta en escena habla sobre una persona que llega en tren a un lugar donde no reconoce a nada ni a nadie. Todos hablan distinto, raro, extranjero, ¿A dónde la llevó su pasaporte?, ¿A dónde lleva un tren si viaja al sitio en el que no entendemos?, ¿Quién habla lo que no escuchamos?, ¿Quién escucha lo que nunca hablamos?, ¿Entiendes?, todas estas preguntas quedarán resueltas el día sábado 10 a las 19 horas y domingo 11 a las 17 horas en el Teatro Juárez y Movimiento Arte Vanguardia, respectivamente.

La compañía Matrioska es una agrupación artística de teatro creada en el año 2013 en Acapulco, Guerrero y ha presentado cinco puestas en escena, participando con sus montajes en la Muestra Estatal de Teatro Domingo Soler, en la Temporada Vamos al Teatro; en la Temporada Aca Teatro; en el Festival de Teatro Acapulco; en las XXVII y XXVIII Jornadas Alarconianas en el Once Concurso de Teatro en la Alacena entre otras.

Las funciones de la Muestra, están organizadas por la Seculta, en coordinación con el Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Centro (FORCAZC), las cuales se presentarán los sábados y domingos, la entrada será gratuita y abierta al público.

La cartelera general podrá ser consultada en la las redes sociales de la Seculta, Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca en Facebook, @SECULTA_GobOax en twitter y en el sitio web www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx.