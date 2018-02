Celebran misa en El Rosario por la intercesión de los enfermos

+ Encabeza el sacerdote Ricardo Vásquez Ojeda acciones de la “Jornada mundial del enfermo”

FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, San Sebastián Tutla, Oaxaca, febrero 11.- A través de la oración, convocados por Jesucristo para escuchar su palabra y recibir el pan de la eucaristía, la comunidad religiosa de esta unidad habitacional encabezados por el Sacerdote Ricardo Vásquez Ojeda, solicitaron a Jesucristo restituir la salud a los enfermos de la Diócesis de Antequera y de todo el mundo.

En el marco de la Jornada Mundial del Enfermo y al recibir a todos los feligreses que buscan la gracia, amor y agradecimiento al señor, Vásquez Ojeda, administró el sacramento de la unción a todos los enfermos para acercar a quienes buscan el alivio, fortaleza, consuelo y salud física. “Que Dios les devuelva la salud y les conceda la salvación, así como también que llene de paz sus corazones y les conduzca a la vida eterna; ofrézcanle al señor Jesucristo su enfermedad y sus oraciones para su pronta recuperación”, refería.

Al conmemorar aquí sus 16 años de vida sacerdotal, requirió a toda la comunidad sus oraciones para ser un buen cristiano y sacerdote para saber conducir esta parroquia. “Tenemos muchos retos espirituales, de evangelización y materiales, que Dios nos establece para no caer en el desánimo, sino al contrario, para acrecentar la integración e inclusión de todos aquellos que forman parte de nuestra parroquia y Arquidiócesis de Antequera.

No me dejen sólo, los invito a que busquen el lugar que les corresponde en nuestra comunidad que van desde el aspecto espiritual, catequesis, evangelización y obras materiales en favor de nuestra sociedad, pero sobre todo, acompáñenme en la oración así como en su colaboración directa. La misión sacerdotal, no es sólo para celebrar misas, es el corazón de su misión, pero también tenemos otras actividades como las anteriormente descritas y para ello requerimos su trabajo comunitario”.

De igual forma, llamó a los feligreses a la oración por el ahora ex arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, ante la designación de su sucesor Pedro Vásquez Villalobos, a quien lo convocó para que sea un buen pastor y tenga el corazón de Jesús para guiar a nuestra Diócesis de Antequera.

Cabe referir que esta Parroquia, resultó con grandes y severas afectaciones por los pasados sismos, por lo cual las celebraciones religiosas se llevan a cabo en la explanada de este recinto religioso, con la necesidad de construir, ante la próxima temporada pluvial, una capilla.

No obstante a ello, existe una gran vocación religiosa por lo que el próximo día 14 del presente, con dos celebraciones eucarísticas conmemorarán el “Miércoles de Ceniza” en tanto que el viernes 17 venidero, en la víspera de la Cuaresma, se celebrará en este lugar una reunión de decanato, a partir de las 10 de la mañana, con la participación de todas las parroquias de esta demarcación parroquial a la que concurrirán algunos sacerdotes y agentes de pastoral. (JJE).