Se rebela Alfredo Rodrigo y busca recuperar la presidencia del TSJE

Foto: Cortesía

+ Lagunas Rivera va por sus fueros en una batalla judicial contra los Murat que está por verse

OAXACA, OAX., febrero 13.- Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, sobrino político del ex diputado local y dueño del periódico “Noticias”, Ericel Gómez Nucamendi, y ex magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) durante el gobierno aliancista del ex priista Gabino Cué Monteagudo, se insubordinó al actual gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa y busca regresar por sus fueros.

En redes sociales y corrillos trascendió que la tarde de este martes acudió, acompañado de diversos magistrados seguidores suyos, a la oficialía de partes del Poder Judicial del Estado a solicitar formalmente ser reintegrado como Presidente del TSJE.

Trascendió que en su escrito, Lagunas Rivera informa al pleno de magistrados que renuncia a su licencia para reincorporarse como Presidente de ese órgano colegiado.

A casi un año de “ausencia por motivos personales”, como lo señala en su oficio de reincorporación, el sobrino de Gómez Nucamendi argumenta que “es necesario darle vitalidad a la casa de la justicia (sic) para que cumpla con el imperativo constitucional de prestar el servicio de justicia en condiciones dignas y de seguridad para los usuarios”.

Y como en campaña política, muy a tono con los tiempos que vive la República, el insubordinado Lagunas Rivera promete “dar continuidad” a los programas del “Plan de modernización del Poder Judicial”.

A la fecha, designado por el gobernador Murat Hinojosa, en la titularidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado se desempeña el magistrado jubilado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, quien se ostenta en el cargo por segunda ocasión.

En su calidad de magistrado jubilado, Bolaños Cacho Guzmán cobraría doble salario, precisamente como jubilado y como magistrado presidente en funciones, lo que ha sido cuestionado por expertos en el tema y también por sus compañeros y ex compañeros magistrados.

Raúl Bolaños Cacho Guzmán ha sido de todo en la administración pública, además de diputado local. Sólo le falta ser gobernador de su natal Oaxaca, pero ya está jubilado.

La lucha por el poder político y económico en el TSJE se reavivó al calor de la batalla electoral federal y estatal.

Está claro que el llamado “Grupo Noticias” se distanció o se peleó con el grupo gobernante de los Murat, y a Lagunas Rivera le tocó rebelarse.

Las batallas están por verse.