Insiste Edil de Yautepec que TEEO le reconozca el triunfo de autoridades auxiliares

OAXACA, OAX., febrero 19.- Salomón Ríos Pérez, presidente municipal constitucional de San Carlos Yautepec e integrantes de su Cabildo, acompañados de un numeroso grupo de conciudadanos, acudieron nuevamente ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) para que este organismo impartidor de justicia les dé una resolución a su favor por haber obtenido 3 mil 954 votos en las 27 agencias municipales durante la elección de sus autoridades.

El Munícipe señaló que debido a la toma del palacio municipal y por las amenazas de sus opositores no están desempeñando sus funciones en el edificio municipal, lo hacen en un domicilio particular sin parar el trabajo a favor de las agencias y las comunidades hasta donde les sea posible, por ello exigen a las autoridades gubernamentales hagan valer el Estado de Derecho.

La inconformidad es que el grupo opositor que es de la cabecera municipal encabezado por Edgar Aragón y José Castro Ríos (hermano de Sofía Castro Ríos) es por la participación de las agencias municipales en la elección; sin embargo, esto ya había sido un acuerdo político para sacar adelante el conflicto que los ha llevado al retraso social por la interferencia de diferentes actores políticos que buscan sus intereses personales.

Expresó que deben de respetarse los derechos políticos de los más de 13 mil ciudadanos que emitieron su voto durante las elecciones simultáneas efectuadas el 17 de diciembre del 2017, conforme al acuerdo que emitió el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) el 27 de noviembre de ese mismo año, y que dice:

SEXTO: … que podrán votar todos los ciudadanos mayores de 18 años, hombres y mujeres del Municipio de San Carlos Yautepec, Oaxaca, (Cabecera Municipal, Agencias, Núcleos Rurales Delegaciones), que cuenten con su credencial de elector con domicilio dentro de la jurisdicción municipal, acta de nacimiento o CURP.

El Presidente municipal recordó que a pesar de que sus detractores políticos no le permitieron tomar posesión el primero de enero porque fueron intimidados y perseguidos con palos y piedras además de que retuvieron al representante de la Secretaría General de Gobierno Erick Job López y siete policías han mostrado prudencia y no pretenderán caer en la provocación porque ya hubo un gran avance el que los ciudadanos de las agencias hayan emitido su voto y como los resultados no fueron favorables porque no quisieron registrar a su candidato, ahora quieren hacer valer su capricho y no dejarlos gobernar.

También solicitaron que haya seguridad en las comunidades debido al incremento de la violencia en diferentes puntos del estado, por ello piden la presencia de personal de la Secretaría de Seguridad Publica para que realice patrullajes en todo el territorio municipal.