Saldo blanco, tras sismo de magnitud 6 la madrugada de este lunes

OAXACA, OAX., febrero 19 de 2018.- El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), dio a conocer que derivado del sismo de magnitud 6 con epicentro a 32 kilómetros al sureste de Pinotepa Nacional, registrado a las 00:56:57 horas de este lunes, no se registraron daños.

El titular de la CEPCO, Heliodoro Díaz Escárraga, informó que de manera inmediata se activaron los protocolos a través de las brigadas en todo el Estado para realizar el monitoreo en los diferentes municipios.

Indicó que Pinotepa Nacional, Puerto Escondido, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, Putla Villa de Guerrero, Tlaxiaco, Teposcolula, San Juan Bautista Tuxtepec, San Pedro Mixtepec, San Gabriel Mixtepec, San Miguel del Puerto, reportaron sin novedad.

Así también lo hicieron los municipios de Santa María Colotepec, Villa de Tututepec, Pinotepa de Don Luis, Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Jacinto Amilpas, San Pedro Ixtlahuaca, Santa María Atzompa, San Antonio de la Cal, San Agustín de las Juntas, reportaron saldo blanco.

La Cruz Roja Mexicana por su parte reportó también saldo blanco en sus 10 delegaciones estatales; en tanto de acuerdo a las características del sismo, se estima que no habrá ningún peligro para la población y operación portuaria en las Costas del Pacífico Mexicano.

En tanto para salvaguardar la integridad de los menores, se ha acordado con el Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) suspender las clases en todo el Estado, este lunes; mientras que para la Costa continúa la suspensión hasta llevar a cabo las revisiones estructurales de los planteles educativos.

El funcionario estatal resaltó que se mantiene el monitoreo en las zonas donde fue percibido, sobre todo en las aledañas al epicentro donde se presentó el movimiento telúrico.

Díaz Escárraga exhortó a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones durante un sismo:

+ No corras, no grites, no empujes.

+ Sigue las instrucciones del personal responsable ante la emergencia.

+ Apaga cigarros o cualquier objeto que pueda causar un incendio.

*Procura estar alejado de balcones, ventanas, lámparas, canceles etcétera. Y de lugares donde se pueda desprender algún objeto.

+ No uses elevadores ni escaleras.

+ En caso necesario protégete en el marco de una puerta, junto a una columna o debajo de un escritorio.

+ Si te encuentras en el exterior, dirígete a las zonas de seguridad preestablecidas.

+ Aléjate de ventanas, cables de luz y alta tensión.

+ Si te encuentras manejando, maneja serenamente y estaciónate en un lugar fuera de peligro (nunca debajo de puentes, pasos a desnivel o cables de alta tensión).