Más de 75 mil mexicanos firman petición que exige retirar pensiones a ex presidentes

+ Las firmas fueron llevadas a la Residencia Oficial de Los Pinos junto con una petición al Presidente Enrique Peña Nieto para que diga si renunciará o no a la pensión que recibirá al concluir su mandato el 30 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22.- Más de 75 mil ciudadanos respaldaron la petición para eliminar las pensiones vitalicias de los ex presidentes de México a través de la plataforma Change.org.

Al concluir su mandato, los ex presidentes mexicanos reciben una pensión vitalicia a cargo del erario publico de 205 mil 122 pesos mensuales, además de seguros de vida y gastos médicos mayores. Estas pensiones están sustentadas por acuerdos presidenciales fechados el 25 de noviembre de 1976 y 31 de marzo de 1987.

Los ex mandatarios Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) renunciaron a recibirla y la mantienen Luis Echeverría (1970-1976), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), quien anunció que la donaría a una organización de niños con cáncer.

Esta pensión también incluye a las viudas de los ex mandatarios, como es el caso de la ex actriz Sasha Montenegro, viuda de José López Portillo, quien recibe 115 mil 187 pesos mensuales del erario.

Las 75 mil firmas fueron llevadas a la Residencia Oficial de Los Pinos por la legisladora del partido Movimiento Ciudadano (MC), Verónica Delgadillo, junto con una petición al Presidente Enrique Peña Nieto para que diga si renunciará o no a la pensión que recibirá al concluir su mandato el 30 de noviembre.

“Son más de 75 mil firmas de mexicanos de todo el país que están pidiendo que quitemos las pensiones a los ex presidentes”, aseguró la legisladora, quien hace un año presentó ante el Congreso una iniciativa de Ley sobre el tema que está detenida.

La Diputada sostuvo que eliminar “las millonarias pensiones que reciben los expresidentes” del país es una las demandas más importantes que tienen los mexicanos.

“Estas pensiones son inconstitucionales e ilegales. Los presidentes no pueden autootorgarse pensión, ni utilizar elementos del Ejército para su seguridad personal y familiar”, se lee en la petición.

Y agrega que si un mexicano común tiene que trabajar 25 durante años, aproximadamente, y tener 60 años de edad para poder pensionarse con 2 mil 500 pesos mensuales, “¿por qué un ex Presidente tiene que trabajar sólo seis años para recibir 205 mil 122.00 pesos mensuales de por vida. No es justo!”.

La Unidad de Datos de SinEmbargo dio a conocer en enero pasado que además de la pensión vitalicia, al finalizar su Gobierno, los Presidentes de México cuentan con otra prestación millonaria: el Seguro de Separación Individualizado, un ahorro decretado en 1998 para cuando causen baja los servidores públicos de la alta burocracia (el Presidente y los altos mandos en las dependencias), tengan cómo vivir.

En el Seguro de Separación Individualizado aporta tanto la Presidencia de la República [o la entidad de que se trate en caso de otros servidores] como el Presidente en turno.

Pero los ciudadanos no pueden conocer cuánto brinda Los Pinos y cuánto el Primer Mandatario porque se trata de una cuenta individual y considerada por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información como “confidencial”.

Así, sin que los gobernados conozcan el origen del dinero, Vicente Fox Quesada, quien gobernó México de 2000 a 2006, se fue con 4.1 millones de pesos; Felipe Calderón Hinojosa, cuyo sexenio fue de 2006 a 2012, tuvo en ese seguro 3.7 millones de pesos y Enrique Peña Nieto quien asumió en 2012 y concluirá en 2018, lleva 2.3 millones de pesos en esa cuenta.

La salida de Los Pinos de los Primeros Mandatarios mexicanos está protegida por prestaciones que se fundamentan en decretos. La pensión vitalicia se fundamenta en un decreto de noviembre de 1976 emitido por Luis Echeverría Álvarez (1970-1976). Desde ese momento se puso a su disposición 78 elementos del Estado Mayor Presidencial y 25 empleados de la Presidencia (con sueldos de hasta 200 mil pesos a la fecha de hoy). Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) incorporó el seguro de vida y los gastos médicos mayores. Después, Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) añadió el seguro de separación individualizado.

Retirar la pensión vitalicia a los ex mandatarios mexicanos es también una de las promesas del candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, quien argumenta que estas son mayores a las de los ex presidentes de otros países del continente.

López Obrador ha recordado que cada año se destinan más de 244 millones de pesos del erario a las pensiones y manutenciones de ex presidentes de México. Para poner en contexto el gasto millonario, comparó la pensión de Felipe Calderón Hinojosa (50 millones de pesos anuales) con la del ex mandatario de Estados Unidos, Barack Obama (20 millones 300 mil de pesos) y con la de ex Primer Ministro de Reino Unido (un millón 700 mil pesos anuales).

Después de los sismos del pasado mes de septiembre, que dejaron cientos de muertos y miles de damnificados, los ciudadanos iniciaron la demanda #PartidosDenNuestroDinero, exigiendo que el dinero que se destina a las campañas políticas y a las pensiones de los ex mandatarios fuera destinado para la reconstrucción. El Congreso, los partidos y el Ejecutivo federal han hecho caso omiso a las exigencias.