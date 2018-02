Renuncian Gerentes de Liconsa para respaldar a Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva

+ También decidieron separarse del PRI porque consideran que los espacios de participación política “deben ser para quienes tengan mayor experiencia, capacidad probada y resultados”

OAXACA, OAX., febrero 22.- Encabezados por Mario Alberto Guzmán Castrezana, varios oaxaqueños gerentes de Liconsa en diversas entidades de la República fijaron un posicionamiento en conferencia de prensa, en la que informaron su decisión de renunciar a la empresa paraestatal y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en respaldo al proyecto político de su ex director, el también oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.

Mario Alberto Guzmán Castrezana

El ex gerente de Liconsa en Michoacan, expresó que tomaron la decisión colectiva de separarse del cargo de la empresa, porque consideran que los espacios de participación política “deben ser para quienes tengan mayor experiencia, capacidad probada y resultados”.

En un recuento de su trayectoria mencionó que fue secretario particular adjunto del ex gobernador José Murat, Director de Atención Ciudadana, Procurador para la Defensa del Indígena, Director del Instituto Estatal de Desarrollo Municipal, Director de Gobierno, Contralor del IEEPCO, y catedrático de la UABJO; y ahora se suma “a una lucha para el desarrollo de Oaxaca”.

Hugo Paz

El oaxaqueño oriundo de San Pablo Huitzo, secretario General de los jóvenes, sub Director de Liconsa, Gerente en Oaxaca, recientemente gerente en el Estado de Morelos, dijo que cree en la unidad, la razón, principios y trayectoria.

Agradeció al Presidente Enrique Peña por la oportunidad de trabajar con él y con Héctor Pablo a quien definió como sinónimo de responsabilidad, trabajo y lucha. “Hoy comparto la ideología de Héctor Pablo, y considero que los espacios de participación deben ser para servir a la gente. Estoy listo para buscar y encontrar un Oaxaca Mejor”.

Juan José Galguera García

Ex presidente municipal de San Pedro Pochutla, ex coordinador de Delegados en la Costa, ex director Transporte, ex gerente de Liconsa en estado de Morelos y actual gerente de Liconsa en la capital de Oaxaca.

“Gracias al empuje de Héctor Pablo recorrimos todo el estado, y hoy contamos con 657 lecherías en donde prácticamente se regala la leche, por un convenio con el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa”, dijo.

Expresó que en lo personal tiene otros proyectos para seguir fortaleciendo en beneficio de Oaxaca, a la gente más necesitada y más vulnerable. “Me separo de Liconsa para ver otros horizontes y apoyar fuertemente los intereses de Oaxaca, sobre todo en las elecciones que vienen. Gracias a Héctor Pablo por la oportunidad que le dio a más de 200 oaxaqueños en Liconsa”.

Francisco Javier Vera Méndez

Ex presidente municipal de Miahuatlán, ex diputado local, ex secretario adjunto del PRI, ex consejero del PRI, ex presidente del Foro Nacional de Legisladores, ex secretario de Organización de la CNOP, ex gerente en Guanajuato, y actual gerente de Liconsa en Veracruz.

Acotó que tomó la determinación de separarse del cargo “a pesar de que como oaxaqueños dimos excelentes resultados y el nombre de Oaxaca se puso muy en alto; la capacidad de los oaxaqueños ha quedado demostrada.

“La decisión de separarnos del cargo es porque queremos un Oaxaca mejor, que haya una participación abierta y democrática. Quedamos en libertad de poder transitar y acompañar a otros compañeros”.

Leopoldo Arguello Pastrana

Chiapaneco de nacimiento y oaxaqueño de corazón, ha participado activamente en la vida política, con diversos cargos “gracias a un oaxaqueño que ha representado muy bien a los oaxaqueños”.

Recientemente gerente de Liconsa en Quintana Roo, dijo estar agradecido con Héctor Pablo y siendo recíproco, “creo que es tiempo de Oaxaca con los hombres mejor preparados, creo firmemente que es momento de sumarnos a proyectos que beneficien a México. Apoyaré los trabajos de Héctor Pablo entregando resultados”.