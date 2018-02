Ilegal, la designación de Antonia Díaz como candidata a diputada plurinominal, acusan

+ Militantes del PAN sostienen que la ex diputada local no puede ser inscrita en la lista plurinominal por violar de manera evidente los estatutos del instituto político + No solicitó licencia o renuncia al cargo que ostenta como dirigente estatal del panismo

OAXACA, OAX., febrero 27.- El Partido Acción Nacional (PAN) definió las listas de representantes plurinominales para el próximo proceso electoral, entre las que resalta la auto designación de la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), Antonia Natividad Díaz Jiménez, como aspirante a diputada federal, en el lugar tres de la lista de la circunscripción.

Militantes del PAN en Oaxaca no sólo se han inconformado con esta arbitrariedad, sino que impugnaron la determinación de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN el pasado 20 de febrero, debido a que conforme a los estatutos y reglamentos partidistas, Natividad Díaz no solicitó licencia o renuncia al cargo que ostenta al frente del instituto político estatal, lo que implica una anulación de su designación y la sustitución de este espacio por una nueva fórmula.

Esta situación también genera como consecuencia que Díaz Jiménez no pueda temporalmente ejercer su cargo como presidenta del PAN en Oaxaca, hasta que se resuelvan las impugnaciones que tiene por estas anomalías presentadas durante el proceso de designación, y en apego a lo que establece la normatividad del partido azul. De acuerdo con militantes, Naty Díaz, no puede ser inscrita en la lista plurinominal por violar flagrantemente los estatutos.

A estos procesos legales que enfrenta la dirigente estatal del PAN, se suma un juicio ante el Tribunal Electoral de Oaxaca para la Protección de los Derechos Político-Electorales por actos reiterados que podrían constituir acoso laboral, omisión premeditada y dolosa, que vulneran el pleno ejercicio de cargos al interior del partido.