Cuida tu piel del sol ¡protégete!, informa SSO

OAXACA, OAX, marzo 8.- Evitar exponerse a los rayos ultravioletas de 11 de la mañana a cuatro de la tarde y utilizar bloqueadores con máxima protección, reducen el riesgo de padecer cambios en la epidermis que pudieran evolucionar con el tiempo a algunos de los tipos de cáncer de piel.

La Directora del Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca (CORO), Araceli Bibiana Pacheco Calderón explicó que mientras la tierra se encuentre más cerca del sol (primavera y verano) la intensidad de los Rayos UV repercute más en la piel.

Recomendó utilizar ropa de manga larga, sombreros de ala ancha, gafas solares, bloqueador con Factor de Protección Solar (FPS-50) 30 minutos antes de exponerse, mantener la piel humectada, hidratarse constantemente (beber por lo menos dos litros de agua natural) y examinarse diariamente la piel.

Destacó la importancia de poner atención en lesiones o manchas que aparezcan o aumenten de tamaño ya que puedan representar un peligro a la salud, “hay lesiones que tardan en cicatrizar o sangran, si esto sucede deberán acudir al médico para descartar que no sea una lesión neoplásica”, puntualizó.

Informó que el cáncer de piel del tipo melanoma es uno de los más agresivos ya que pueden dar metástasis a otro lugar y ocasionar alta morbi-mortalidad, esta lesión puede aparecer como un lunar o una mancha negruzca en la piel, y más frecuentemente en extremidades de crecimiento rápido.

Con respecto al no melanoma (basocelular) dijo que es más frecuente en personas adultas con piel clara y avanza lentamente, se manifiesta en la cara y zonas expuestas que empiezan como una lesión que no cicatriza o en ocasiones sangra, con tono obscuro, rojizo e incluso incoloro pero no causa molestia ni dolor.

Agregó que el carcinoma epidermoide se presenta en sitios de antecedentes como: cicatrices de quemaduras e irritación crónica, frecuentemente en cuero cabelludo, en sitios de exposición (rostro, orejas, manos, labios y escote) siendo los más afectados las personas de piel blanca.

Finalmente exhortó a la ciudadanía a extremar el cuidado de la piel vigilando lunares, su simetría, bordes, color y diámetro, y en caso de encontrar alguna alteración solicitó acudir al especialista para el diagnóstico correcto y así determinar el tratamiento necesario en tiempo y forma.