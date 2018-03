Juchitecos en busca de presidencias

CRÓNICAS DE LA ÍNSULA

Cerca del inicio de las campañas electorales 2018, las sorpresas están al día. Oaxaca de Juárez vive algunas, con Villacaña que quiere regresar a la presidencia y el ex priista Samuel Gurrión Matías que se pasó al PRI y apareció como candidato de la coalición Por México al Frente a primer concejal del municipio de la capital. Lo abandera el PAN, al costo de la división de ese de suyo disminuido partido.

No pocos califican lo de Samy como un acto de despecho político contra el PRI al no darle la candidatura al Senado. Sin trayectoria en el municipio de Oaxaca, su corta carrera política la ha hecho en el Istmo de Tehuantepec, sobre todo en Juchitán. El istmeño conocido como Samy se proveyó en el gobierno de José Murat, cuando fue proveedor y constructor consentido. Hay quienes aseguran que más que nada fue prestanombres de aquél, con lo que adquirió el mote de empresario.

Veremos a otro en campaña sin la residencia necesaria para aspirar al cargo, las leyes cada vez más laxas en lo electoral sólo exigen “Estar avecindado en el municipio, por un periodo no menor de un año inmediato anterior al día de la elección”. Aunque en estricto sentido, ¿cómo puede alguien atreverse a querer gobernar donde no ha vivido, y sólo conoce de manera superficial?, por más que Samy diga que ha caminado las colonias citadinas regalando despensas. De ser así nos habría inundado de boletines de prensa como acostumbra.

Samy no suelta Juchitán

Sin embargo, no deja Samy de ejercer su influencia en su lugar de origen. Fuera del actual gobierno priista al que perteneció, ahora se lanza a disminuirlo. Este fin de semana sus medios divulgaban que su ex amigo el gobernador Alejandro Murat inauguraba la Escuela Juchitán, a escondidas de los maestros de la Sección 22. Desinformación que apunta también a socavar a su ex correligionario, el virtual candidato del PRI a presidente de Juchitán, Francisco García, Paco Piza, otro quien no obstante cargar con sus propios negativos y los de su partido, ahora recibirá un fuerte fuego ex amigo.

La corrupción de Paco en la SEVITRA, confirmada hasta en audios comprometedores donde se le escucha hacer negocios, es de sus negativos personales, junto con cerca del 80 por ciento de rechazo de su partido según las encuestas. Quien destaca desde ahora en Juchitán es el precandidato de MORENA, Emilio Montero. Un joven político que desde su Fundación Emiliano Montero ha trabajado en agencias y colonias, con la gente humilde.

Montero puntea en Juchitán

No lo consumieron las ansias a Emilio Montero, dejó correr anteriores procesos electorales municipales que pudo disputar, pero ahora todo se conjuga para que pueda llegar a brindar aire fresco a la política juchiteca y al ejercicio del poder municipal. Sin la candidez de algunos ni la perversión de otros, Montero se perfila candidato de MORENA. Sólo el médico Alberto Reyna se aferra a disputarle la nominación, sin muchas posibilidades en la encuesta que se anuncia para definir al candidato.

La actual presidenta municipal, Gloria Sánchez, no tiene posibilidad de entrar en esa disputa pues sólo podría buscar la reelección por el PRD, partido que la llevó a esa posición, de acuerdo a las leyes electorales. De todos modos, las encuestas previas ponen a Montero en un 30 por ciento, al médico Reyna en 20 y a Gloria debajo de esos 20 puntos porcentuales.

Llama la atención que los partidos políticos como el PAN con Gurrión y el PRI con Villacaña en Oaxaca y Paco Piza en Juchitán, así como Gloria Sánchez con el PRD, entre otros candidatos poco competitivos, dejen de considerar el arrasador “efecto peje”, que en 2006 fue de 14 por ciento y en 2012 del 10, arriba de su inmediato competidor, el PRI. Es hasta “sospechosista” que manden a tan malos candidatos a enfrentar el “efecto peje” 2018.

www.revistaenmarcha.com.mx, lc.blas@gmail.com y @blaslc