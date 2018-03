Bryan ‘La Rata’ Flores, pugilista nochixteco, dará pelea de exhibición en CDOAX

+ La cita es el próximo 6 de abril en el Auditorio “Ricardo Flores Magón” de la Ciudad de Oaxaca

OAXACA, OAX., marzo 13.- El boxeador profesional nochixteco Bryan ‘La Rata’ Flores se encuentra preparándose para su pelea profesional número diez que será el próximo 17 de marzo en Tijuana Baja California, México, y el 6 de abril realizará una pelea de exhibición en su estado de origen, Oaxaca, ya que es oriundo de la Asunción Nochixtlán, en la región Mixteca.

Este gran atleta oaxaqueño se integra en un gran proyecto boxístico en la ciudad de Los Ángeles California, Estados Unidos.

En entrevista, dice sentirse muy agradecido por la invitación que le realiza la Comisión de Cultura Física y Deporte del Estado de Oaxaca para participar a la clausura de las olimpiadas estatales en el gimnasio “Ricardo Flores Magón”, un evento organizado por Gobierno del Estado, ya que es la primera vez que estará en un evento de esta magnitud en su estado natal y desde donde tendrá la oportunidad de saludar y estar cerca de su gente.

“Es importante motivar a los jóvenes atletas, ya sean boxeadores o del deporte que practiquen; siempre deben seguir adelante y no claudicar en nada; siempre se debe luchar por lo que uno quiere; es importante ser profesionista, tener una carrera y ser exitoso, porque se puede hacer todo en esta vida solo hay que luchar con rabia para conseguirlo”, dijo.

“Yo participé en las olimpiadas en la Ciudad de Mérida en el estado de Yucatán en el año 2010, representando a los mexicanos; en el exterior fue una experiencia muy motivadora, por lo tanto los jóvenes deben salir a ganar en el deporte que sea, siempre alejándose de las drogas y todo lo que haga daño a la mente y a cuerpo; el deporte es vida saludable; deben practicarlo con mucha motivación todos los días”.

Bryan Flores nació en Estados Unidos, pero sus padres son de Nochixtlán. Hace más de 20 años que emigraron a Los Ángeles California; por ello, Bryan Flores tiene la doble nacionalidad; de ahí que este joven atleta es un gran mexicano.

“Los mexicanos somos muy trabajadores, solidarios y sobresalientes en las batallas; mis raíces mixtecas de donde son los guerreros ‘Ocho Venado’, leales y talentosos, así somos las y los oaxaqueños”, subrayó.

“Me apasiona apoyar a los niños en el deporte porque ellos me inspiran y si logro sacar una sonrisa me siento un ganador fuera del ring; estoy muy agradecido con dios y con mis padres que me han apoyado en todo, así como con la gente que me apoya moralmente”.

“Soy apasionado de la disciplina del box, ya que la aplicas en todos los aspectos de la vida cotidiana; a mí me ha servido para sobresalir en mis negocios, además porque debemos de sobresalir en cualquier parte del mundo en lo que sea; yo fui becado en la preparatoria y llegue hasta el Colegio de Cambridge, en Gran Bretaña, por eso quiero decirles que todo es posible”.

El pugilista mexicano-estadunidense se graduó de la Universidad de Loyola Marymount, en Los Ángeles California, en la carrera de Administración de Negocios, Mercadeo y Español. A sus 24 años ya cuenta con una empresa “Flying V Group” (www.fvgdigital.com)

“He tenido la oportunidad de trabajar con artistas de todo el mundo; también laboré en otros países como Dubai, Canadá, Perú, Colombia, Chile y Puerto Rico”, recuerda.

Señala que como empresario y boxeador es un buen comienzo, pero aún tiene sueños muy grandes que seguramente con mucho esfuerzo y dedicación los logrará.

Sigan la carrera profesional de este gran deportista de raíces mixtecas en: www.larataboxing.com