Guarda AGEO juramento de Juárez como gobernador de Oaxaca en 1847

TLALIXTAC DE CABRERA, Oaxaca, marzo 19.- En el marco del 222 aniversario del Natalicio del “Benemérito de las Américas” Don Benito Juárez García, que se conmemora el 21 de marzo, su trascendencia en la construcción de la Patria es preservada a través de una serie de documentos firmados por su puño y letra, los cuales son resguardados en el Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO).

Uno de los más importantes, es el documento dirigido por Don Benito Juárez al Comandante General de las Armas del Estado el 29 de octubre de 1847, fecha en la que prestó juramento de Ley como Gobernador Interino del Estado de Oaxaca, en una época álgida, pues la Guerra de México con Estados Unidos continuaba.

En el papel con membrete del Gobierno del Estado, puede leerse el mensaje del Gobernador Juárez donde convoca al Comandante General de Armas a auxiliarle ante tan honrosa tarea, sobre todo debido a las circunstancias que enfrentaba la Patria en aquellos tiempos.

“Hoy he prestado el juramento de la ley, como Gobernador Constitucional del Estado, para comenzar a ejercer las difíciles obligaciones que este honroso encargo me impone… Al tener el honor de participarlo a Vuestra Señoría ofreciéndole mi persona e inútiles servicios, creo de mi deber manifestarle que hallándose la patria en circunstancias demasiado comprometidas y exigiendo de todos un esfuerzo uniforme que por lo menos salve su honor entiendo que Vuestra Señoría con sus luces y patriotismo ocurrirá a esta grande obra y me auxiliará en ella”, se expresa.

Con la firma “Dios y Libertad Oaxaca octubre 29 de 1847” y la rúbrica del Patricio, quedó plasmado uno de los capítulos de la historia del Estado que inició una nueva era, resultado del trabajo de Don Benito Juárez para promover el desarrollo de los oaxaqueños.

Don Benito Juárez García fue Gobernador de Oaxaca en tres ocasiones, en el año de 1847 como interino, en 1849 al ser reelegido y en 1857 por voto directo. Su gestión se caracterizó por lograr el equilibrio económico y la realización de obras públicas como caminos, la reconstrucción del Palacio de Gobierno, la fundación de escuelas normales, el levantamiento de una carta geográfica y del plano de la ciudad de Oaxaca.

Asimismo, en su periodo como Gobernador que concluyó en 1852, se duplicó el número de escuelas en Oaxaca, se estableció el puerto de Huatulco y construyó el camino hacia la ciudad capital, entre otras acciones.

Se cuenta que como Gobernador, Juárez iniciaba actividades frecuentemente a las cinco de la mañana y salía de su despacho muy tarde, pasadas las 10 de la noche, además, instaló un escritorio público para que cualquiera que lo solicitara pudiese hablar con él sin importar su condición social o económica.

La misiva dirigida por el Gobernador Benito Juárez García al Comandante General de las Armas del Estado está disponible para consulta en el Archivo Histórico del AGEO. Familias, investigadores e historiadores pueden conocerla en un horario de 9:00 a 16:00 horas en la calle Los Pinos esquina Av. Canteras S/N, Santa María Ixcotel, perteneciente al municipio de Santa Lucía del Camino.