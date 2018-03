Jamiltepec, un mes de dolor

CRÓNICAS DE LA ÍNSULA

Se ha cumplido un mes de la desgracia de Jamiltepec y el dolor persiste, aún sangra la herida. Los lugareños se resisten a creer que su pequeño municipio haya sufrido tanto de un momento a otro, cuando, además del fuerte sismo, les cayó encima un helicóptero que destruyó familias, desmembró cuerpos, dejó decapitados. Una historia de terror.

Que fueron 14 y no 13 los muertos, se anuncia para mayor precisión. Los familiares de los caídos reciben apoyos ofrecidos, no así la mayoría de damnificados por el sismo de ese 16 de febrero. Donde no hay precisión es en los resultados de la investigación por la masacre propiciada por el helicóptero BlackHawk UH60, cuyo costo es de 25 millones de dólares.

Todo apunta hacia la más alta autoridad del poder federal esa noche en el aeropuerto de Puerto Escondido, de donde salió la aeronave, quien habría dado la orden de volar contra las normas y el elemental sentido común. No hay que ir muy lejos para empezar las pesquisas (¿Ya habrán iniciado?), las declaraciones in situ del Secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, apuntan hacia el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

El general se deslinda

Con un par de preguntas, la periodista de Puerto Escondido, Maricruz Martínez, dio pie al deslinde del militar quien en pocas palabras dijo que su institución se hacía responsable de los daños, pero no de haber provocado la desgracia, se deduce.

A la primera pregunta ¿Qué provocó el accidente?, el militar dijo: “la hora que se pretendió llegar al área y el polvo (…) además de las personas que se encontraban…” La segunda: ¿fue una imprudencia?, “no sé si fue una imprudencia, no era algo que yo hubiera ordenado”. Tercero. “Pero lo hizo (dio la orden) –agregó- quién en ese momento tenía a su disposición el helicóptero y consideró que era urgente venir a Jamiltepec.”

“El accidente se dio por la hora en que se decidió volar, de noche. Lo cual está restringido en el Reglamento de vuelos, que inhibe vuelos nocturnos para esas aeronaves, a menos que sea urgente, pero sólo si hay la infraestructura de navegación aérea necesaria. No hay controladores de vuelos más que en Puerto Escondido, de donde salió la nave.

“El polvo. Cuando una nave de ese tamaño va a descender a una pista improvisada, tiene que regarse para evitar el polvo y ayudar a la visibilidad, lo que siempre se hace y ahora no se hizo.

“Cómo es que no pasó por la mente de la tripulación algo tan socorrido, que a esas áreas extensas es a donde las poblaciones corren a protegerse de los sismos. Si el titular de la SEDENA dice que él no hubiera ordenado ese vuelo, está claro que reprueba esa decisión.

¿Por qué urgía ir a Jamiltepec?

¿Era urgente viajar a Jamiltepec? No había muertos, ni heridos, tampoco atrapados en casas caídas. Además, el helicóptero no llevaba materiales de auxilio, medicinas. El servicio de energía eléctrica interrumpido, no se podrían revisar los daños, no iban técnicos en esa área, Heliodoro Díaz Escárraga, titular en Oaxaca de Protección Civil, poco sabe de eso, estudio derecho, ha sido jefe policíaco y diputado.

Con el sismo de 8.2 grados del 7 de septiembre del año pasado en el Istmo de Tehuantepec si cayeron miles de casas, hubo muertos y heridos, pero los funcionarios estatales llegaron al día siguiente y los federales dos días después. No es fácil dar vuelta a la hoja, fueron más de dos docenas de muertos y 15 heridos en Jamiltepec. La opinión abrumadoramente predominante es que la temporada electoral movió a la búsqueda de lucimiento. Se deben deslindar responsabilidades, sea quien sea. ¿Qué no así es la justicia?

Pero para los poderosos la justicia es un chiste, por eso desaparecieron de los bancos miles de millones donados para apoyo a los damnificados y no se sabe dónde está ese dinero. De las tristes experiencias de las desgracias en México se ha acuñado la frase de que “Los ciclones dejan millones… y los terremotos miles de millones”, se puede agregar ahora.

